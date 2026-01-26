Новые ключевые аэропорты, которые изменят способ полетов в течение 10 лет
Такие аэропорты, как Лондон Хитроу, Стамбул или Международный аэропорт Дубая, международные транспортные узлы, ежегодно перевозят миллионы пассажиров.
Но следующее десятилетие принесет серьезные изменения в авиационный сектор, поскольку на карте будут добавлены несколько новых мега-аэропортов, в том числе один в Европе, пишет Евроньюс.
Порт Польска, Польша
Первоначально известный как Centralny Port Komunikacyjny (CPK), Port Polska планируется открыть в 2032 году между польской столицей Варшавой и городом Лодзь.
С двумя взлетно-посадочными полосами новый центр сможет принимать около 40 миллионов пассажиров в год, став одним из самых больших в Европе.
Планы по этому транспортному узлу также включают железнодорожную станцию с целью сообщения аэропорта с такими городами, как Краков, Гданьск и Вроцлав, с помощью высокоскоростной железной дороги.
Строительство планируется начать в этом году, а проектированием комплекса будет заниматься британская фирма Foster+Partners.
ОАЭ, Уорлд Централ Аль-Мактум
Согласно последнему отчету поставщика туристических данных OAG, международный аэропорт Дубая является вторым по загруженности в мире.
Но все это изменится в следующем десятилетии, поскольку главный центр города переместится из DXB в международный аэропорт Дубая Уорлд Централ Аль-Мактум.
В настоящее время DWC обслуживает чуть более миллиона пассажиров в год, но в 2024 году были представлены планы по превращению аэропорта в самый загруженный в мире связующий узел с пятью взлетно-посадочными полосами и пропускной способностью 150 миллионов пассажиров в год.
На прошлогоднем авиашоу в Дубае генеральный директор аэропортов Дубая Пол Гриффитс заявил, что переход состоится в 2032 году.
Аэропорт короля Салмана в Саудовской Аравии
Международный аэропорт короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, площадью 780 квадратных километров уже крупнейший в мире по площади и обслужил 12,8 миллиона пассажиров в 2024 году.
К 2030 году страна ожидает, что эта цифра вырастет почти в десять раз до 120 миллионов пассажиров, и все это благодаря амбициозному плану расширения.
Будущий международный аэропорт короля Салмана, поглотивший нынешние терминалы, будет иметь шесть параллельных взлетно-посадочных полос и увеличит свою пропускную способность до 185 миллионов пассажиров к 2050 году.
Бишофту в Эфиопии
Международный аэропорт Бишофту, который должен стать крупнейшим в Африке, сейчас строится примерно в сорока километрах к югу от столицы Эфиопии, Аддис-Абебы.
Первый этап строительства аэропорта, спроектированного архитекторами Захи Хадид, с возможностью обслуживать 60 миллионов пассажиров в год, как ожидается, будет завершен в 2030 году.
Хотя дата окончательного завершения строительства еще не объявлена, аэропорт планирует расшириться и в конце концов обслуживать до 110 миллионов пассажиров в год.
Скоростной поезд соединит международный аэропорт Бишофту со столицей, а также существующим аэропортом.
Напомним, 2025 второй год подряд Aeromexico занимает первое место в глобальном рейтинге пунктуальности Cirium, который сравнивает первые 10% пассажирских авиакомпаний провозной емкости.
На втором месте Saudia с пунктуальностью 86,53%. Третье место у SAS (Scandinavian Airlines): 86,09%.
