Второй год подряд Aeromexico занимает первое место в глобальном рейтинге пунктуальности Cirium, который сравнивает первые 10% пассажирских авиакомпаний провозной емкости.

Об этом идет речь в отчете Cirium, пишет euronews.

Аэропорт Сантьяго в Чили продемонстрировал самый высокий показатель вылетов по расписанию.

В авиакомпании 90,02% из почти 189 000 рейсов отправлялись или прибывали в пределах 15 минут от расписания; каждый месяц показатель был близок к 90% или превышал его.

«Достижения Aeromexico свидетельствуют о том, что компания превратила операционную надежность в значительное и устойчивое преимущество», говорится в отчете Cirium.

На втором месте Saudia с пунктуальностью 86,53%.

Третье место у SAS (Scandinavian Airlines): 86,09%.

Этот лоукостер считается пунктуальной авиакомпанией Европы

В европейском региональном рейтинге испанская авиакомпания Iberia Express третий год занимает первое место, показав пунктуальность 88,94% по 37 119 рейсам.

По словам Cirium, нынешнее признание особенно важно с учетом сложной ситуации для европейской авиации за последние 12 месяцев.

«Показатели Iberia Express выделяются на фоне серьезных сбоев, включая большое отключение электроэнергии, затронувшей авиаперевозку по всему Пиренейскому полуострову, и глобальную проблему с программным обеспечением, повлиявшую на семейство Airbus A320, самолеты которого составляют весь парк авиакомпании», говорится в отчете.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе первой стала Philippine Airlines с показателем своевременных прилетов в 83,12%. В Северной Америке лидером стала Delta Airlines с 80,90%.

В Латинской Америке первое место обеспечил показатель 90,75% Copa Airlines, а в регионе Ближний Восток&Африка рейтинг возглавила FlySafair с 91,06%.

Какой аэропорт в мире самый точный

Cirium также проанализировала данные по аэропортам по всему миру, чтобы выяснить, где меньше задержек и отмены.

В рейтинге крупных аэропортов первое место занял международный аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго (SCL). Это самый большой и самый загруженный авиаузел Чили, служащий основными воздушными воротами страны.

Он расположен всего в 500 метрах от центра города.

