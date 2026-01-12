0 800 307 555
Самые пунктуальные аэропорты мира — рейтинг 2025 года

Второй год подряд Aeromexico занимает первое место в глобальном рейтинге пунктуальности Cirium, который сравнивает первые 10% пассажирских авиакомпаний провозной емкости.
Об этом идет речь в отчете Cirium, пишет euronews.
Аэропорт Сантьяго в Чили продемонстрировал самый высокий показатель вылетов по расписанию.
В авиакомпании 90,02% из почти 189 000 рейсов отправлялись или прибывали в пределах 15 минут от расписания; каждый месяц показатель был близок к 90% или превышал его.
«Достижения Aeromexico свидетельствуют о том, что компания превратила операционную надежность в значительное и устойчивое преимущество», говорится в отчете Cirium.
На втором месте Saudia с пунктуальностью 86,53%.
Третье место у SAS (Scandinavian Airlines): 86,09%.

Этот лоукостер считается пунктуальной авиакомпанией Европы

В европейском региональном рейтинге испанская авиакомпания Iberia Express третий год занимает первое место, показав пунктуальность 88,94% по 37 119 рейсам.
По словам Cirium, нынешнее признание особенно важно с учетом сложной ситуации для европейской авиации за последние 12 месяцев.
«Показатели Iberia Express выделяются на фоне серьезных сбоев, включая большое отключение электроэнергии, затронувшей авиаперевозку по всему Пиренейскому полуострову, и глобальную проблему с программным обеспечением, повлиявшую на семейство Airbus A320, самолеты которого составляют весь парк авиакомпании», говорится в отчете.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе первой стала Philippine Airlines с показателем своевременных прилетов в 83,12%. В Северной Америке лидером стала Delta Airlines с 80,90%.
В Латинской Америке первое место обеспечил показатель 90,75% Copa Airlines, а в регионе Ближний Восток&Африка рейтинг возглавила FlySafair с 91,06%.

Какой аэропорт в мире самый точный

Cirium также проанализировала данные по аэропортам по всему миру, чтобы выяснить, где меньше задержек и отмены.
В рейтинге крупных аэропортов первое место занял международный аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго (SCL). Это самый большой и самый загруженный авиаузел Чили, служащий основными воздушными воротами страны.
Ранее мы писали о 12 замечательных городах Европы, в которые можно просто, быстро и бюджетно добраться из аэропорта. На пеовом месте международный аэропорт Гибралтар, Великобритания. Он расположен всего в 500 метрах от центра города.
На втором месте международный аэропорт Пиза, Италия. До знаменитой «падающей» башни отсюда чуть больше 3 километров, которые легко можно проехать на электричке.
Третье место занимает Таллинский аэропорт имени Леннарта Мэри, Эстония. Он расположен всего в 4 километрах от центра города, куда курсирует прямой трамвай прямо от двери аэропорта.
Напомним, что эксперты проанализировали данные о задержках в разных аэропортах Европы, чтобы определить, где возможны наибольшие очереди на паспортном контроле этим летом.
Ниже указаны худшие аэропорты мира из-за очередей — инфографика здесь.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
