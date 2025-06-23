Аеропорти Європи, де найбільші затримки (інфографіка) — Finance.ua

Аеропорти Європи, де найбільші затримки (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Фондовий ринок

Аеропорти Європи, де найбільші затримки (інфографіка)

Експерти проаналізувало дані про затримки в різних аеропортах Європи, щоб визначити, де можливі найбільші черги на паспортному контролі цього літа.

Ця інформація буде корисна також і громадянам України, які влітають до Шенгенської зони з третіх країн.

Про це пише видання The Telegraph.

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Нижче вказані найгірші аеропорти світу за чергами (вказано відсоток пасажирів, які поставили чотири- або п’ятизіркові відгуки за «час очікування в черзі в аеропорту» на AirlineQuality.com).

Брюссель

Окремої згадки заслуговує Брюссельський аеропорт, який, безумовно, має отримати приз за час очікування в черзі — на початку цього року повідомлялося про приголомшливі 5-годинні затримки.

Скарги в соціальних мережах свідчать про те, що вони трапляються досить часто, щоб спричинити серйозні проблеми.

Париж

Щоб зрозуміти, як часто можуть виникати проблеми з чергами на отримання паспортів, просто погляньте на аеропорт імені Шарля де Голля в Парижі. У «дідуся» європейських аеропортів ситуація може бути не гіршою, ніж у інших великих транспортних вузлах на континенті, але він публікує детальні брифінги щодо часу очікування та затримок.

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Якщо подивитися на останні звіти про інциденти, можна побачити, що найпоширенішою причиною затримок з паспортами є найбільш передбачувана: нестача прикордонників. Додайте до цього інтенсивний рух транспорту в періоди пік, такі як шкільні канікули, і нерідко можна побачити два-три дні на місяць, коли час очікування зростає приблизно до години.

Мадрид

Коли ви спілкуєтеся з тими, хто часто літає, ви виявите, що більшість із них мають свого кандидата на найпізніший аеропорт для паспортного контролю. Як і Брюссельський аеропорт, він отримує багато пасажирів з-за меж Європи, а також безліч прямих рейсів з Центральної та Південної Америки.

Тенерифе

Це, безумовно, стосується популярного Тенерифе, де цьогорічний сезон розпочався з уже знайомої традиції величезних черг за паспортами в аеропорту. Ще в травні надходили повідомлення про британських пасажирів, які чекали до 2 годин у виснажливу спеку, поки сім’ї штовхалися за пляшки з водою, щоб охолонути.

У відповідь іспанська влада пообіцяла збільшити кількість прикордонників, щоб вони могли швидше обробляти візи мандрівників.

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