ТОП-10 найкращих аеропортів світу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих аеропортів світу

Світ
83
ТОП-10 найкращих аеропортів світу
ТОП-10 найкращих аеропортів світу
Сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі визнано найкращим у світі у 2025 році.
Відповідне дослідження, що засновано на оцінці різних показників, провела компанія Skytrax World Airport Survey, повідомляє видання Time Out.
До уваги було взято довжину черг, логістичний зв’язок із містом, вибір страв у зоні очікування, а також задоволеність клієнтів.
Читайте також
Дослідники запитали мандрівників про якість веб-сайтів аеропорту, про дружелюбність персоналу, розважальні заклади та час доставки багажу.

Лідери рейтингу

Чангі визнано найкращим аеропортом у світі у питанні їжі. Згідно з результатами опитування, незважаючи на те, що він є одним із найзавантаженішіх хабів у Південно-Східній Азії, це місце славиться «неперевершеним обслуговуванням» пасажирів.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Друге місце в рейтингу посів аеропорт Хамад у катарській Досі. Примітно, що минулого року він посідав першу сходинку. Мандрівників вражають його архітектура і розкішний термінальний комплекс.
Читайте також
На третьому місці опинився аеропорт Ханеда в Токіо. П’ятірку лідерів замикають Інчхон у Сеулі та Наріта в Токіо.
А ось європейські та американські повітряні хаби до ТОП-5 не потрапили.

Топ-10 найкращих аеропортів світу у 2025 році

  1. Чангі (Сінгапур);
  2. Хамад (Доха);
  3. Ханеда (Токіо);
  4. Інчхон (Сеул);
  5. Наріта (Токіо);
  6. Аеропорт Гонконгу;
  7. Шарль де Голль (Париж);
  8. Фьюмічіно (Рим);
  9. Аеропорт Мюнхена;
  10. Аеропорт Цюриха.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems