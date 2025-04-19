ТОП-10 найкращих аеропортів світу — Finance.ua

ТОП-10 найкращих аеропортів світу Сьогодні 23:14 — Світ

ТОП-10 найкращих аеропортів світу

Сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі визнано найкращим у світі у 2025 році.

Відповідне дослідження, що засновано на оцінці різних показників, провела компанія Skytrax World Airport Survey, повідомляє видання Time Out

До уваги було взято довжину черг, логістичний зв’язок із містом, вибір страв у зоні очікування, а також задоволеність клієнтів.

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Дослідники запитали мандрівників про якість веб-сайтів аеропорту, про дружелюбність персоналу, розважальні заклади та час доставки багажу.

Лідери рейтингу

Чангі визнано найкращим аеропортом у світі у питанні їжі. Згідно з результатами опитування, незважаючи на те, що він є одним із найзавантаженішіх хабів у Південно-Східній Азії, це місце славиться «неперевершеним обслуговуванням» пасажирів.

Друге місце в рейтингу посів аеропорт Хамад у катарській Досі. Примітно, що минулого року він посідав першу сходинку. Мандрівників вражають його архітектура і розкішний термінальний комплекс.

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На третьому місці опинився аеропорт Ханеда в Токіо. П’ятірку лідерів замикають Інчхон у Сеулі та Наріта в Токіо.

А ось європейські та американські повітряні хаби до ТОП-5 не потрапили.

Топ-10 найкращих аеропортів світу у 2025 році

Чангі (Сінгапур); Хамад (Доха); Ханеда (Токіо); Інчхон (Сеул); Наріта (Токіо); Аеропорт Гонконгу; Шарль де Голль (Париж); Фьюмічіно (Рим); Аеропорт Мюнхена; Аеропорт Цюриха.

УНІАН За матеріалами:

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