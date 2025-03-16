У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни

60
У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни
У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни
Вже навесні в Україні може відновити роботу перший аеропорт. Мова йде про об’єкт у Львові, і водночас уряд розглядає ще один.
Про це заявила гендиректор міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська, повідомляє видання Високий замок.
Читайте також
У тому випадку, якщо буде позитивний результат щодо припинення війни, то вже у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт Львів для авіаційних польотів. Інші ймовірні дати відкриття неба — це літо.
За словами Романовської, у Львові готові працювати 5−7 авіакомпаній, а саме впродовж місяця після запуску терміналу.
Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України — ужгородського.
Читайте також
Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Турецькі авіалінії, Sky Up, Австрійські авіалінії, Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова.
Раніше старший партнер міжнародної компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон повідомив, що до кінця січня 2025 року будуть відновлені польоти в одному з аеропортів України — Львів або Бориспіль.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems