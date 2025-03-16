У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни — Finance.ua

У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни Сьогодні 13:07

У Львові можуть відкрити аеропорт уже цієї весни

Вже навесні в Україні може відновити роботу перший аеропорт. Мова йде про об’єкт у Львові, і водночас уряд розглядає ще один.

Про це заявила гендиректор міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська, повідомляє видання Високий замок.

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У тому випадку, якщо буде позитивний результат щодо припинення війни, то вже у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт Львів для авіаційних польотів. Інші ймовірні дати відкриття неба — це літо.

За словами Романовської, у Львові готові працювати 5−7 авіакомпаній, а саме впродовж місяця після запуску терміналу.

Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України — ужгородського.

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Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Турецькі авіалінії, Sky Up, Австрійські авіалінії, Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова.

Раніше старший партнер міжнародної компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон повідомив, що до кінця січня 2025 року будуть відновлені польоти в одному з аеропортів України — Львів або Бориспіль.

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