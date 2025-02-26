Польща адаптує цивільні аеропорти для військових потреб — Finance.ua

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Польща адаптує цивільні аеропорти для військових потреб

Світ
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Польща адаптує цивільні аеропорти для військових потреб
Польща адаптує цивільні аеропорти для військових потреб
Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кожен польський аеропорт має бути пристосований до співпраці з військовими.
Про це пише Польське радіо.
«Необхідно більше цивільних аеропортів, які використовуються також у військових цілях», — наголосив віцепрем’єр Польщі та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Його запитали про переговори Міністерства оборони з Міністерством інфраструктури щодо адаптації цивільних аеропортів до військових потреб. Він підкреслив, що кількість аеропортів із подвійним призначенням має зрости.
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«Кожен аеропорт має бути в якийсь спосіб адаптований і пристосований до можливості співпраці та роботи з військовими», — заявив міністр.
«Деякі польські аеропорти є цивільно-військовими, найкращим прикладом цього є аеропорт у Кракові, в Балицях, де знаходиться авіабаза та працює цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є військовим портом», — зазначив Косіняк-Камиш.
Міністр оборони пояснив, що створив команду з розвитку інфраструктури — групу для розробки «Звіту в межах Пакту безпеки Польщі — Центральне Помор’я». Він повідомив, що минулого тижня ця команда зустрілася з місцевою владою, експертами та заступником міністра інфраструктури Пйотром Малепшаком.
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«Ми обговорювали ключову дорогу для порту Гдиня та аеропорту в Гданську, тобто Червону дорогу», — наголосив міністр.
Також він додав, що міністр фінансів Анджей Доманський, міністр інфраструктури Даріуш Климчак та інші представники уряду спільно працюватимуть над тим, щоб ця інвестиція була реалізована якнайшвидше.
Минулого тижня заступник міністра інфраструктури Польщі та урядовий уповноважений з питань будівництва Центрального транспортного порту Мацей Ласек повідомив, що ведуться переговори з Міністерством національної оборони щодо «подвійного використання польських аеропортів як для цивільних, так і для військових цілей». Він підкреслив, що «15 польських цивільних аеропортів — це вдвічі більше, ніж військових». Також зазначив, що міністерства працюють гнучко.
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Ласек пояснив, що у військовій частині аеропортів можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби. На питання про терміни готовності цієї інфраструктури він відповів, що «це вже відбувається». Він пояснив, що в аеропорту Жешува триває розширення, у Кракові ведуться підготовчі процеси, у Катовіце та Вроцлаві будуються вантажні хаби із залізничною гілкою та запасами палива, а в аеропорту Щецина планується подвійне використання — як для збільшення пасажирського авіасполучення, так і для реагування на загрози або стихійні лиха.
За матеріалами:
suspilne.media
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