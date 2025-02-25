Яку військову, фінансову та гуманітарну допомогу анонсували союзники з початку року — Finance.ua

Яку військову, фінансову та гуманітарну допомогу анонсували союзники з початку року Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Яку військову, фінансову та гуманітарну допомогу анонсували союзники з початку року

Європейський Союз та ще 11 країн з початку року анонсували виділення Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Не всі ці пакети нові: у деяких випадках йдеться про підтримку на рік, оголошену ще раніше. Частину допомоги було озвучено до роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це пише «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

Європейський Союз цього року обіцяв надати Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility. Один із траншів у розмірі 3,5 млрд Україна отримає у березні, обіцяла Урсула фон дер Ляєн.

США про останній пакет військової допомоги Україні оголосили ще за президента Джо Байдена: у пакет на 500 млн євро увійшли додаткові ракети для ППО, боєприпаси, обладнання для F-16 та інше.

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Велика Британія в 2025 році виділить на військову допомогу Україні 5,4 млрд євро.

На засіданні у форматі «Рамштайн» міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив про виділення 0,2 млрд євро допомоги: у пакет входять танки, артилерія, ракети повітря-повітря та інші типи озброєнь. Разом із союзниками Британія обіцяла передати Україні 30 тисяч безпілотників.

Канада надасть Україні 3,4 млрд євро фінансової допомоги в рамках пакету від G7. Країна також передає 25 бойових машин піхоти LAV II, систему посадки для винищувачів F-16, авіаційні тренажери, боєприпаси, спорядження для військових.

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Цього року Норвегія витратить більше 2 млрд євро на військову підтримку України і більше мільярда — на гуманітарну.

У Швейцарії у лютому схвалили виділення 1,6 млрд євро на відновлення та розвиток України. Це довгострокова підтримка, розрахована на 2025−2028 роки. Програма є першою частиною плану допомоги на суму 5,3 млрд євро, який був оголошений минулого року. Її пріоритети — захист цивільного населення, економічне відновлення та зміцнення інститутів.

Цього року Швеція двічі оголошувала про виділення військової допомоги Україні. Наприкінці січня було анонсовано найбільший за три роки пакет у розмірі 1,2 млрд євро, туди входить закуплене у шведських та іноземних оборонних компаній обладнання для ЗСУ, різні внески для закупівлі військової техніки та боєприпасів, кошти на українське виробництво ракет та дронів, а також боєприпаси, катери та інше із запасів країни.

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Перед роковинами початку повномасштабної війни Швеція обіцяла передати Україні систем ППО на суму близько 0,1 млрд євро.

Іспанія виділить мільярд євро на військову допомогу Україні в 2025 році.

Данія підтвердила, що передала Україні 12 із 19 обіцяних винищувачів F-16 і протягом року передасть решту. Країна також виділила Україні 0,2 млрд євро на військову та 0,05 млрд на гуманітарну допомогу.

Польща в січні анонсувала відправку Україні військової допомоги на суму 0,2 млрд. євро. Допомогу на таку ж суму виділила Фінляндія.

Президент Литви Гітанас Науседа вчора підтвердив, що його країна щорічно виділятиме на військову підтримку України 0,25% свого ВВП. Рішення про це було ухвалено минулого року.

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