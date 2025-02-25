Яку військову, фінансову та гуманітарну допомогу анонсували союзники з початку року — Finance.ua

Яку військову, фінансову та гуманітарну допомогу анонсували союзники з початку року
Європейський Союз та ще 11 країн з початку року анонсували виділення Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Не всі ці пакети нові: у деяких випадках йдеться про підтримку на рік, оголошену ще раніше. Частину допомоги було озвучено до роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це пише «Слово і діло».
Європейський Союз цього року обіцяв надати Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility. Один із траншів у розмірі 3,5 млрд Україна отримає у березні, обіцяла Урсула фон дер Ляєн.
США про останній пакет військової допомоги Україні оголосили ще за президента Джо Байдена: у пакет на 500 млн євро увійшли додаткові ракети для ППО, боєприпаси, обладнання для F-16 та інше.
Велика Британія в 2025 році виділить на військову допомогу Україні 5,4 млрд євро.
На засіданні у форматі «Рамштайн» міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив про виділення 0,2 млрд євро допомоги: у пакет входять танки, артилерія, ракети повітря-повітря та інші типи озброєнь. Разом із союзниками Британія обіцяла передати Україні 30 тисяч безпілотників.
Канада надасть Україні 3,4 млрд євро фінансової допомоги в рамках пакету від G7. Країна також передає 25 бойових машин піхоти LAV II, систему посадки для винищувачів F-16, авіаційні тренажери, боєприпаси, спорядження для військових.
Цього року Норвегія витратить більше 2 млрд євро на військову підтримку України і більше мільярда — на гуманітарну.
У Швейцарії у лютому схвалили виділення 1,6 млрд євро на відновлення та розвиток України. Це довгострокова підтримка, розрахована на 2025−2028 роки. Програма є першою частиною плану допомоги на суму 5,3 млрд євро, який був оголошений минулого року. Її пріоритети — захист цивільного населення, економічне відновлення та зміцнення інститутів.
Цього року Швеція двічі оголошувала про виділення військової допомоги Україні. Наприкінці січня було анонсовано найбільший за три роки пакет у розмірі 1,2 млрд євро, туди входить закуплене у шведських та іноземних оборонних компаній обладнання для ЗСУ, різні внески для закупівлі військової техніки та боєприпасів, кошти на українське виробництво ракет та дронів, а також боєприпаси, катери та інше із запасів країни.
Перед роковинами початку повномасштабної війни Швеція обіцяла передати Україні систем ППО на суму близько 0,1 млрд євро.
Іспанія виділить мільярд євро на військову допомогу Україні в 2025 році.
Данія підтвердила, що передала Україні 12 із 19 обіцяних винищувачів F-16 і протягом року передасть решту. Країна також виділила Україні 0,2 млрд євро на військову та 0,05 млрд на гуманітарну допомогу.
Польща в січні анонсувала відправку Україні військової допомоги на суму 0,2 млрд. євро. Допомогу на таку ж суму виділила Фінляндія.
Президент Литви Гітанас Науседа вчора підтвердив, що його країна щорічно виділятиме на військову підтримку України 0,25% свого ВВП. Рішення про це було ухвалено минулого року.
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