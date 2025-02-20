Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни — Finance.ua

Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни Сьогодні 08:29

Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська допомога Україні під час війни склала 300 млрд доларів. Це викликало бурхливу реакцію серед експертів та політиків в Україні.

Аналітика інституту з Німеччини

За інформацією Кільського інституту світової економіки, який постійно відслідковує обсяг допомоги Україні і публікує звіт Ukraine Support Tracker, з початку повномасштабної війни і станом на 19 лютого 2025 року, загальна допомога від США становила 114,2 мільярди євро.

Середній курс євро до долара, за період з 24 лютого 2022 р. по 19 лютого 2024 року (включно), за даними Європейського центрального банку, становив 1,0675 долара за 1 євро. Таким чином, допомога від США склала 121,9 мільярди доларів.

Згідно звіту Ukraine Support Tracker, враховуючи курс євро/долар, із загальної суми підтримки від США, гуманітарна частина склала 3,7 мільярдів доларів, фінансова підтримка — 49,7 мільярдів доларів і військова допомога — 68,5 мільярдів доларів.

Оцінки від українського Мінфіну і Пентагону

Згідно інформації Міністерства фінансів України, станом на 28 січня 2025 року, обсяг фінансової допомоги від США, яка була спрямована до загального фонду державного бюджету склав 31,2 мільярдів доларів. Також в кінці грудня 2024 року Україна отримала від США 1 мільярд доларів в рамках ініціативи країн «Великої сімки» ERA Mechanism, яка надає кошти, отримані від продажу заморожених російських активів. Згідно цієї програми, від США ще має надійти 19 мільярдів доларів в рамках цієї ініціативи. Тобто, сумарно обсяг фінансової допомоги від США буде становити 51,2 мільярди доларів.

8 січня Міністерство оборони США опублікувало інформацію про обсяг військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією Пентагону, станом на 8 січня 2025 року, загальна сума військової підтримки становила 66,5 мільярди доларів.

Як повідомлялося, 11 лютого президент Дональд Трамп заявив, що США виділили Україні з початку повномасштабної війни понад 300 мільярдів доларів.

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