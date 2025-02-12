Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн — звіт IISS — Finance.ua
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Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн — звіт IISS

Світ
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Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн — звіт IISS
Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн — звіт IISS
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у новому звіті повідомив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до збільшення світових військових витрат на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році.
Про це пише Bloomberg.
У Європі за останнє десятиліття номінальні витрати збільшилися на 50%, при цьому в Організації Північноатлантичного договору зʼявилися деякі різкі розбіжності, йдеться в опублікованій доповіді Military Balance за 2025 рік, складеній лондонською дослідницькою групою IISS.
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Деякі країни значно перевищують невдовзі переглянуту мету військового альянсу — витрачати 2% ВВП на оборону, тоді як інші все ще важко справляються з нею.
Примітно, що Німеччина тепер має найбільший оборонний бюджет у Європі та другий у НАТО після США після суттєвого збільшення бюджету на 2024 рік, йдеться у звіті.
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Раніше Велика Британія була найбільшою державою, що витрачає в Європі, і другою за величиною в НАТО за останні 30 років.
З урахуванням збільшення оборонного бюджету Лондона, компенсованого інфляцією у 2024 році, у звіті попереджається, що нових зусиль може бути замало для виправлення історичного недофінансування оборонної промисловості Великої Британії.
За матеріалами:
Forbes.ua
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