Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн — звіт IISS Сьогодні 20:38 — Світ

Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн — звіт IISS

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у новому звіті повідомив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до збільшення світових військових витрат на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році.

Про це пише Bloomberg.

У Європі за останнє десятиліття номінальні витрати збільшилися на 50%, при цьому в Організації Північноатлантичного договору зʼявилися деякі різкі розбіжності, йдеться в опублікованій доповіді Military Balance за 2025 рік, складеній лондонською дослідницькою групою IISS.

Читайте також Уряд спростив правила попередньої оплати в оборонних закупівлях

Деякі країни значно перевищують невдовзі переглянуту мету військового альянсу — витрачати 2% ВВП на оборону, тоді як інші все ще важко справляються з нею.

Примітно, що Німеччина тепер має найбільший оборонний бюджет у Європі та другий у НАТО після США після суттєвого збільшення бюджету на 2024 рік, йдеться у звіті.

Читайте також Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони

Раніше Велика Британія була найбільшою державою, що витрачає в Європі, і другою за величиною в НАТО за останні 30 років.

З урахуванням збільшення оборонного бюджету Лондона, компенсованого інфляцією у 2024 році, у звіті попереджається, що нових зусиль може бути замало для виправлення історичного недофінансування оборонної промисловості Великої Британії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.