Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони — Finance.ua

Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони

Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, з них у грудні використано з держбюджету — 328,1 млрд грн.

Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на:

1,2 трлн грн — грошове забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями для військовослужбовців, осіб рядового (начальницького) складу, поліцейських та інших працівників;

627 млрд грн — придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів;

157 млрд грн — медичне, соціальне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань;

82,4 млрд грн — придбання пально-мастильних матеріалів та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, інше спеціальне екіпірування);

37,2 млрд грн — на забезпечення харчуванням;

13,5 млрд грн- на комунальні платежі і послуги.

Зазначається, що військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

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