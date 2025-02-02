Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони — Finance.ua

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Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони

Казна та Політика
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Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони
Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони
Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
За даними Мінфіну, з них у грудні використано з держбюджету — 328,1 млрд грн.
Яку суму спрямували на сектор безпеки та оборони
Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на:
  • 1,2 трлн грн — грошове забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями для військовослужбовців, осіб рядового (начальницького) складу, поліцейських та інших працівників;
  • 627 млрд грн — придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів;
  • 157 млрд грн — медичне, соціальне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань;
  • 82,4 млрд грн — придбання пально-мастильних матеріалів та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, інше спеціальне екіпірування);
  • 37,2 млрд грн — на забезпечення харчуванням;
  • 13,5 млрд грн- на комунальні платежі і послуги.
Зазначається, що військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
За матеріалами:
Finance.ua
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