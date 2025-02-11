Уряд спростив правила попередньої оплати в оборонних закупівлях — Finance.ua
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Уряд спростив правила попередньої оплати в оборонних закупівлях

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Кабінет Міністрів вніс зміни до правил попередньої оплати в оборонних закупівлях.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Змінами передбачена можливість для Міноборони швидше здійснювати попередню оплату за оборонні контракти.
Зокрема гроші будуть перераховуватися лише при наявності підтвердних документів (акти приймання-передачі, ліцензії, сертифікати тощо).
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Згідно з документом, контроль залишається за Міноборони та Казначейством, щоб не допустити зловживань.
Очікується, що відповідні зміни мають прискорити закупівлі для ЗСУ.
Нагадаємо, у березні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10 454 щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час воєнного стану. Це дозволить повернути прибуток у вартість продукції та послуг для постачальників ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Зловмисники заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.
За матеріалами:
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