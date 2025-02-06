ДБР викрила посадовців, які розікрали понад 100 мільйонів на закупівлях для ЗСУ — Finance.ua

ДБР викрила посадовців, які розікрали понад 100 мільйонів на закупівлях для ЗСУ Сьогодні 19:45 — Кримінал

ДБР викрила посадовців, які розікрали понад 100 мільйонів на закупівлях для ЗСУ, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Зловмисники заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організував протиправну схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.

Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

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П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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