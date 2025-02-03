Збільшили цифри заради премій: підозрюють експосадовця ДП «Львіввугілля» та його підлеглого — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збільшили цифри заради премій: підозрюють експосадовця ДП «Львіввугілля» та його підлеглого

Кримінал
9
Колишнього т.в.о. керівника ДП «Львіввугілля» та в. о. директора однієї з шахт підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. За даними слідства, вони збільшили у документах цифри видобутку вугілля.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Читайте також
Згідно з матеріалами слідства, у 2023 році керівник однієї із шахт Львівщини тимчасово виконував обов’язки директора ДП «Львіввугілля», на час виконання яких керувати шахтою доручив підлеглому працівнику, який мав забезпечити виконання затвердженого плану видобутку вугілля.
Проте, посадовець розумів, що встановлений план виконати не вдасться і він як керівник шахти нестиме за це відповідальність. Зокрема може бути звільнений замість отримати призначення на посаду директора держпідприємства на постійній основі.
Читайте також
Тож, діючи у власних інтересах, в.о. керівника ДП «Львіввугілля», зловживаючи службовим становищем, віддав наказ підлеглому, який тимчасово керував шахтою, внести в офіційні документи неправдиві відомості про перевиконання шахтою плану видобутку вугілля.
У свою чергу службовець виконав злочинні вказівки керівника та, підробивши офіційні документи, зазначив в них неправдиві відомості.
Це призвело до безпідставного нарахування та виплати премій йому та іншим працівникам. За один місяць незаконними діями спільників державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.