Збільшили цифри заради премій: підозрюють експосадовця ДП «Львіввугілля» та його підлеглого — Finance.ua

Збільшили цифри заради премій: підозрюють експосадовця ДП «Львіввугілля» та його підлеглого Сьогодні 19:28 — Кримінал

Колишнього т.в.о. керівника ДП «Львіввугілля» та в. о. директора однієї з шахт підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. За даними слідства, вони збільшили у документах цифри видобутку вугілля.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2023 році керівник однієї із шахт Львівщини тимчасово виконував обов’язки директора ДП «Львіввугілля», на час виконання яких керувати шахтою доручив підлеглому працівнику, який мав забезпечити виконання затвердженого плану видобутку вугілля.

Проте, посадовець розумів, що встановлений план виконати не вдасться і він як керівник шахти нестиме за це відповідальність. Зокрема може бути звільнений замість отримати призначення на посаду директора держпідприємства на постійній основі.

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Тож, діючи у власних інтересах, в.о. керівника ДП «Львіввугілля», зловживаючи службовим становищем, віддав наказ підлеглому, який тимчасово керував шахтою, внести в офіційні документи неправдиві відомості про перевиконання шахтою плану видобутку вугілля.

У свою чергу службовець виконав злочинні вказівки керівника та, підробивши офіційні документи, зазначив в них неправдиві відомості.

Це призвело до безпідставного нарахування та виплати премій йому та іншим працівникам. За один місяць незаконними діями спільників державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру.

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