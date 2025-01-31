На Одещині викрили бухгалтера, який привласнив 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісті воїнів — Finance.ua

На Одещині викрили бухгалтера, який привласнив 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісті воїнів Сьогодні 19:45 — Кримінал

На Одещині викрили бухгалтера, який привласнив 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісті воїнів, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області, який допустив привласнення 2,3 млн грн з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей.

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Таким чином бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера скеровано обвинувальний акт до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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