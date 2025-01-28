ДБР завершило розслідування схеми привласнення генераторів для ЗСУ на 5 млн гривень — Finance.ua

ДБР завершило розслідування схеми привласнення генераторів для ЗСУ на 5 млн гривень Сьогодні 09:45 — Кримінал

ДБР завершило розслідування схеми привласнення генераторів для ЗСУ на 5 млн гривень, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців. За їх участі під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн гривень. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Встановлено, що комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 вступили у змову із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість, скориставшись недбалістю командира військової частини, вони уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальної суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн.

Командира військової частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), його заступника — у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 150 тис. гривень.

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Директора одного із підприємства обвинуватили у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Заступник директора іншого підприємства обвинувачується у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та бездіяльності військової влади (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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