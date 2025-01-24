Поліція викрила «фабрику» підробних документів: «заробляли» до 3 млн грн — Finance.ua
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Поліція викрила «фабрику» підробних документів: «заробляли» до 3 млн грн

Кримінал
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Поліція викрила «фабрику» підробних документів: «заробляли» до 3 млн грн
Поліція викрила «фабрику» підробних документів: «заробляли» до 3 млн грн
Правоохоронці заблокували підпільну «фабрику» підробних документів. Щомісяця зловмисники «заробляли» до трьох мільйонів гривень.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Поліція викрила «фабрику» підробних документів: «заробляли» до 3 млн грн
Зловмисники організували масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема й тих, які видаються підрозділами системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Служби безпеки України (ЗСУ).
Організував «бізнес» 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив до діяльності інших осіб з низки регіонів.
Серед асортименту підроблених документів, які виготовляла «фабрика»:
  • паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • різноманітні документи установ та організацій.
Зокрема можна було придбати посвідчення Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, СБУ.
Замовлення підозрювані приймали через Telegram й, щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, організували власну систему конспірації завдяки одноденним SIM-картам. Усі відправлення відсилались вночі через поштомати.
Вартість підробки залежала від складності документ й терміновості виготовлення:
  • посвідчення водія коштувало трохи більше 8 тисяч гривень;
  • закордонний паспорт — близько 2 тисяч доларів;
  • посвідчення СБУ чи Нацполіції — 1,5 тисячі доларів.
В місяць прибутки зловмисників сягали до трьох мільйонів гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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