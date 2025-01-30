На Харківщині викрили мільйонні оборудки посадовців на ремонті доріг — Finance.ua

На Харківщині викрили мільйонні оборудки посадовців на ремонті доріг Сьогодні 20:42 — Кримінал

На Харківщині викрили мільйонні оборудки посадовців на ремонті доріг, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило угруповання, до якого входили посадовці однієї з територіальних громад Харківщини та комерсанти. Вони заволоділи майже 20 млн гривень коштів, які призначалися для ремонту доріг.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Організував оборудку заступник голови територіальної громади. У 2023 році він ініціював укладання 12 договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами. До схеми він залучив мобілізованого фахівця, який нібито здійснював технічний нагляд за ремонтом, хоча й перебував на службі. Також у незаконному механізмі брали участь директор приватного підприємства, яке виконувало ремонт, два виконроби, працівник комерційної структури, а також уповноважена особа з питань проведення закупівель територіальної громади.

Для привласнення, виділених на ремонт коштів ділки економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закупленого піску, щебню тощо. Зокрема, спеціаліст, відповідальний за технічний нагляд, навіть не виїздив на інспекцію виконаних робіт, а підписував готові документи.

Через цю оборудку бюджет територіальної громади втратив майже 20 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад 1 млн гривень готівкою та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Фото: dbr.gov.ua

Залежно від ролі, шестеро затриманих, а також ще один директор приватного підприємства та бухгалтер підозрюються у:

створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній (ч. 2, 3 ст. 255 КК України);

привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 28, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України);

службовому підробленні (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

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