«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК — Finance.ua

«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК
У Кривому Розі повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з районних терцентрів комплектування та соціальної допомоги (РТЦК та СП).
Про це йдеться на Facebook-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Слідчі встановили, що підозрюваний використав своє службове становище для внесення неправдивих відомостей в Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних щодо 22 чоловіків, четверо з яких виїхали за кордон та не повернулись.
18 військовозобов’язаних повернули на облік до РТЦК та СП.
За даними обласної поліції, фігурант «заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». Під час обшуку у нього вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність, зокрема компʼютерну техніку та мобільний телефон.
36-річному експосадовцю повідомили про підозру за частинами 1, 2 статті 332, частина 1, 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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