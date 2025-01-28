«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК — Finance.ua
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«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК

Кримінал
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«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК
«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК
У Кривому Розі повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з районних терцентрів комплектування та соціальної допомоги (РТЦК та СП).
Про це йдеться на Facebook-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Слідчі встановили, що підозрюваний використав своє службове становище для внесення неправдивих відомостей в Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних щодо 22 чоловіків, четверо з яких виїхали за кордон та не повернулись.
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За даними обласної поліції, фігурант «заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». Під час обшуку у нього вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність, зокрема компʼютерну техніку та мобільний телефон.
36-річному експосадовцю повідомили про підозру за частинами 1, 2 статті 332, частина 1, 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
За матеріалами:
suspilne.media
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