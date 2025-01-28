«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК — Finance.ua

«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК Сьогодні 20:41 — Кримінал

«Заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». У Кривому Розі викрили колишнього посадовця ТЦК

У Кривому Розі повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з районних терцентрів комплектування та соціальної допомоги (РТЦК та СП).

Про це йдеться на Facebook-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідчі встановили, що підозрюваний використав своє службове становище для внесення неправдивих відомостей в Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних щодо 22 чоловіків, четверо з яких виїхали за кордон та не повернулись.

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18 військовозобов’язаних повернули на облік до РТЦК та СП.

За даними обласної поліції, фігурант «заробив близько пів мільйона гривень на військовозобов’язаних». Під час обшуку у нього вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність, зокрема компʼютерну техніку та мобільний телефон.

36-річному експосадовцю повідомили про підозру за частинами 1, 2 статті 332, частина 1, 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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