США призупинили укладання всіх нових оборонних контрактів — Finance.ua

США призупинили укладання всіх нових оборонних контрактів Сьогодні 16:15 — Світ

США призупинили укладання всіх нових оборонних контрактів

Новий міністр оборони США Піт Хегсет призупинив укладання нових оборонних контрактів на термін 10 днів для проведення їх перегляду.

Про це пише Bloomberg.

Це сталося на фоні заяв віцепрезидента Ді Венса, який вказав на серйозні проблеми в армії, зокрема кризу комплектування, неефективну систему закупівель і перевитрати коштів.

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Венс наголосив, що армія закуповує літальні апарати за мільярди доларів з постійними затримками поставок, що вимагає глибоких змін у фінансуванні та закупівлях зброї.

Зокрема, у світлі розвитку технологій, таких як штучний інтелект і безпілотники, необхідно модернізувати систему закупівель, щоб забезпечити армію найсучаснішими технологіями і максимально ефективно використовувати бюджетні кошти.

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