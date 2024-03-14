Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях — Finance.ua

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Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях

Казна та Політика
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Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях
Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10 454 щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час воєнного стану. Це дозволить повернути прибуток у вартість продукції та послуг для постачальників ЗСУ.
Про це повідомляє УНН із посиланням на картку документа.
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Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі» щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.
Що передбачає закон № 10 454
У разі, якщо придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час дії правового режиму воєнного стану здійснюється за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів закупівель, визначених законодавством, рівень прибутку у складі ціни державного контракту з оборонних 2 закупівель не може перевищувати рівня прибутку (граничного рівня прибутку), встановленого Кабінетом міністрів України.
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У разі не встановлення Кабміном рівня прибутку (граничного рівня прибутку), визначеного цією частиною, ціна товарів, робіт і послуг визначається державним контрактом, що укладається за неконкурентною процедурою закупівель, або без проведення видів закупівель, визначених законодавством, відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.
Як вказав нардеп Ярослав Железняк, цей законопроєкт вирішує проблему між Держаудитслужбою та постачальникам по військовим закупівлям шодо рівню прибутку.
За матеріалами:
УНН
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