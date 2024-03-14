Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях — Finance.ua

Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав законопроєкт про регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10 454 щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час воєнного стану. Це дозволить повернути прибуток у вартість продукції та послуг для постачальників ЗСУ.

Про це повідомляє УНН із посиланням на картку документа.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі» щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.

Що передбачає закон № 10 454

У разі, якщо придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час дії правового режиму воєнного стану здійснюється за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів закупівель, визначених законодавством, рівень прибутку у складі ціни державного контракту з оборонних 2 закупівель не може перевищувати рівня прибутку (граничного рівня прибутку), встановленого Кабінетом міністрів України.

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У разі не встановлення Кабміном рівня прибутку (граничного рівня прибутку), визначеного цією частиною, ціна товарів, робіт і послуг визначається державним контрактом, що укладається за неконкурентною процедурою закупівель, або без проведення видів закупівель, визначених законодавством, відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

Як вказав нардеп Ярослав Железняк, цей законопроєкт вирішує проблему між Держаудитслужбою та постачальникам по військовим закупівлям шодо рівню прибутку.

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