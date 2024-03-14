В Україні збільшуватимуть локалізацію власного виробництва, зокрема в оборонній галузі — Finance.ua

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В Україні збільшуватимуть локалізацію власного виробництва, зокрема в оборонній галузі

Казна та Політика
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В Україні збільшуватимуть локалізацію власного виробництва, зокрема в оборонній галузі
В Україні збільшуватимуть локалізацію власного виробництва, зокрема в оборонній галузі
Збільшення локалізації виробництва оборонної продукції стане рушієм зростання української економіки. Цього можливо досягти у короткий термін.
Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з віце-президентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.
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«Україна має декілька важливих задач для стимулювання розвитку економіки. По-перше, покриття дефіциту бюджету, по-друге, залучення інвестицій в український бізнес. Цього балансу можна досягти за рахунок локалізації усього виробництва в Україні», — зауважила Свириденко.
За її словами, Уряд докладає зусиль для локалізації виробництва оборонної промисловості.
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«Нещодавно ми вже приступили до виробництва важких машин для розмінування і продовжимо виробляти все, чого потребує наша армія. Для підсилення процесу локалізації Уряд впроваджує національну програму „Зроблено в Україні“, яка направлена на підтримку українського виробника», — нагадала Свириденко.
Вона додала, що Уряд докладає зусиль для стимулювання інвестицій у приватний сектор, зокрема, через програми страхування, які Україна запроваджує разом з міжнародними партнерами — ЄБРР, ЄІБ, IFC, експортно-кредитними агентствами різних країн.
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Як наголосила міністерка економіки, збільшуючи об'єми локального виробництва Уряд орієнтується не лише на внутрішнє споживання, але і на диверсифікацію експорту, тож пряме фінансування та гарантії підтримки експорту забезпечать Україні економічний розвиток у короткий строк.
Свириденко підкреслила, що Україні потрібна експертна підтримка та координація американських колег в урядових ініціативах, зокрема, у проектах з підтримки малого і середнього підприємництва, міжнародної допомоги тощо.
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