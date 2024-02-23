Військовим запровадять нові пільги: у Міноборони розповіли деталі — Finance.ua

Військовим запровадять нові пільги: у Міноборони розповіли деталі Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Військовим запровадять нові пільги: у Міноборони розповіли деталі

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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«Норми законопроєкту передбачають низку пільг для військовослужбовців та розв’язують проблемні питання соціальної сфери у війську», — сказано в повідомленні.

Які пільги військовим будуть передбачені:

надається можливість отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному розмірі;

встановлюється можливість для поранених військовослужбовців на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за такої потреби;

встановлюються норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

вирішується питання забезпечення кадрами у капеланській службі, надаючи дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

Норми законопроєкту також запроваджують нові повноваження для державних органів з питань гуманітарної допомоги щодо обов’язкової перевірки якості гуманітарної допомоги — зокрема тієї, яка надається для Сил оборони — та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби». У ньому пропонується збільшити низку доплат і пільг для військових. У документі пропонується встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки.

Також раніше уряд прийняв низку постанов, які посилюють можливості для соціальної підтримки пенсіонерів; військових, які перебувають у зоні бойових дій, працівників критичної інфраструктури та інших категорій громадян під час війни.

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