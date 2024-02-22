Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні — Finance.ua

Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — зазначив міністр оборони України Рустєм Умєров.

У застосунку будуть доступні такі документи:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв’язку — для того щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

«Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними», — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, наразі в Україні діє реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» . Його було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано. Реєстр «Оберіг» — це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані.

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомляла , що новий законопроєкт № 10 062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Документ удосконалює взаємодію між реєстрами, розширює перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.

У Верховній Раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Це потрібно для «смарт-мобілізації».

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