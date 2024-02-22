Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні

Казна та Політика
18
Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні
Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні
Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Читайте також: До 50 тис. грн: які доплати пропонують мобілізованим міста

«Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — зазначив міністр оборони України Рустєм Умєров.
У застосунку будуть доступні такі документи:
  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
  • форми зворотного зв’язку — для того щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
  • навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Читайте також: Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні

«Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними», — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, наразі в Україні діє реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Його було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано. Реєстр «Оберіг» — це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані.

Читайте також: Рекрутинг до ЗСУ: які гроші й умови пропонують

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомляла, що новий законопроєкт № 10 062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Документ удосконалює взаємодію між реєстрами, розширює перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.
У Верховній Раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Це потрібно для «смарт-мобілізації».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.