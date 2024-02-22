Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні — Finance.ua

Міноборони створює мобільний додаток для військових: які послуги будуть доступні
Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
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«Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — зазначив міністр оборони України Рустєм Умєров.
У застосунку будуть доступні такі документи:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
- комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
- форми зворотного зв’язку — для того щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
- навчальні онлайн курси для саморозвитку.
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«Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними», — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, наразі в Україні діє реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Його було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано. Реєстр «Оберіг» — це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані.
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Раніше заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомляла, що новий законопроєкт № 10 062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Документ удосконалює взаємодію між реєстрами, розширює перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.
У Верховній Раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Це потрібно для «смарт-мобілізації».
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