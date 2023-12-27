Реєстр військовозобов'язаних збільшено на 750 тисяч записів, — Міноборони — Finance.ua
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Реєстр військовозобов'язаних збільшено на 750 тисяч записів, — Міноборони

Казна та Політика
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Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CDTO (керівник з цифрової трансформації) Міністерства оборони України Катерину Черногоренко в інтерв'ю DOU.
Реєстр «Оберіг» — це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані. Зокрема вона не містить дані щодо чинних військовослужбовців. Як пояснила Черногоренко, умовно кажучи, це як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр з персональною інформацією громадян.
За словами CDTO Міноборони, запланована робота по реєстру «Оберіг» завершена. Базу було збільшено на 750 тисяч записів, а 88% даних вже верифіковано.
«Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно», — додала Черногоренко.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Як пояснював начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, запуск реєстру значно спростить мобілізаційні заходи в Україні. На цей момент база ще не синхронізована з іншими державними реєстрами. Водночас після прийнята відповідного законопроєкту, в більшості випадків потреба в заходах оповіщення відпаде.
Тим часом до парламенту внесли законопроєкт про зміни в мобілізації після того, як президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч осіб.
За матеріалами:
РБК-Україна
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