Реєстр військовозобов'язаних збільшено на 750 тисяч записів, — Міноборони Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CDTO (керівник з цифрової трансформації) Міністерства оборони України Катерину Черногоренко в інтерв'ю DOU.

Реєстр «Оберіг» — це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані. Зокрема вона не містить дані щодо чинних військовослужбовців. Як пояснила Черногоренко, умовно кажучи, це як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр з персональною інформацією громадян.

За словами CDTO Міноборони, запланована робота по реєстру «Оберіг» завершена. Базу було збільшено на 750 тисяч записів, а 88% даних вже верифіковано.

«Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно», — додала Черногоренко.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Як пояснював начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, запуск реєстру значно спростить мобілізаційні заходи в Україні. На цей момент база ще не синхронізована з іншими державними реєстрами. Водночас після прийнята відповідного законопроєкту, в більшості випадків потреба в заходах оповіщення відпаде.

Тим часом до парламенту внесли законопроєкт про зміни в мобілізації після того, як президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч осіб.

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