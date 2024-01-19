Цифровізація армії. У Міноборони пояснили, як працюватиме електронна система — Finance.ua

Цифровізація армії. У Міноборони пояснили, як працюватиме електронна система
Новий законопроєкт № 10 062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Також очікується, що в Україні отримати статус УБД можна буде онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Чорногоренко в ефірі телемарафону.
«Реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарі (країн-членів НАТО. — Ред.). Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації», — сказала вона.
Як пояснили у Міноборони, новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників «Оберіг». За словами заступниці міністра, це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.
«Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів», — заявила вона.
Чорногоренко додала, що в Україні з’явиться електронний кабінет військовозобов'язаного.
«Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно», — пояснила заступниця міністра.
Чорногоренко підкреслила, що буде запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.
«Ми прагнемо, щоб ця послуга була максимально швидка та клієнтоорієнтована. І ми зможемо після набуття чинності закону всі відомості щодо отримання такого статусу опрацьовувати онлайн без зайвих паперових довідок», — сказала вона.
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Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10 062 щодо цифровізації армії. Документ прийняли в цілому.
Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.
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