ТОП-5 посад у війську, для яких не потрібен бойовий досвід — Finance.ua

ТОП-5 посад у війську, для яких не потрібен бойовий досвід Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Як раніше повідомляла пресслужба Міністерства оборони України, вакансії на військові посади відтепер також розміщуватимуть у центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні.

В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони.

ЗСУ потрібні спеціалісти різних професій, цивільних зокрема. Кожен шукач має можливість долучитися до війська і сам вибрати, ким і де служити.

Work.ua зробив добірку вакансій з достойною оплатою, на які кандидати відгукуються найбільше.

За місяць ЗСУ отримали більш як 15 000 відгуків на різні вакансії.

Нижче — перелік посад із типовим описом обов’язків і посиланням на всі вакансії за цією спеціальністю.

Можлива зарплата: 20 000−125 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу діловод є відповідальним за приймання, реєстрацію, оформлення, збереження документації та архіву. Наприклад, діловод персоналу складає особові справи працівників військової частини, веде документацію щодо прийому, звільнення та переміщення військовослужбовців, бере участь у проведенні співбесід тощо.

Вимоги: на цій посаді важливо володіти високою організованістю, бути уважним до деталей і відповідальним, уміти працювати самостійно, дотримуватися конфіденційності та етичних стандартів. Вища освіта і досвід роботи на аналогічній посаді будуть перевагою, але не у всіх вакансія є обов’язковою умовою.

Можлива зарплата: 17 000−55 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу бухгалтер буде вести бухгалтерський облік, складати звітність, проводити розрахунки заробітної плати, лікарняних, компенсацій. Брати участь у проведенні інвентаризацій та перевірок. Виконувати інші фінансові завдання, які можуть бути запропоновані керівництвом.

Вимоги: вища освіта за фінансовим напрямком, досвід роботи на аналогічній посаді, знання бухгалтерського законодавства, вміння працювати з електронними таблицями Excel. Пунктуальність та висока уважність до деталей.

Можлива зарплата: 20 000−125 000 грн.

Що треба робити: обов’язки кухарів, звісно ж, полягають у забезпеченні харчування військовослужбовців: приготування їжі згідно з рецептами та стандартами, враховуючи дієтичні обмеження та особливості військових вимог; забезпечення якості та безпеки харчування; контроль за запасами продуктів та управління їхнім замовленням тощо.

Вимоги: для роботи на цій посаді мати (бажано) профільну освіту, чинну медичну книжку, досвід роботи на посаді кухаря, хорошу фізичну підготовку, вміти смачно готувати їжу.

Можлива зарплата: 20 000−125 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу оператор має готувати й перевіряти БПЛА перед польотом, керувати та маніпулювати ним під час виконання завдань, робити фото- й відеозйомки, збирати інформацію з висоти, аналізувати та інтерпретувати її. Виявляти й знищувати ворожі цілі, коригувати вогонь, виявляти порушників на державному кордоні.

Вимоги: мотивація нищити ворога! Також необхідно мати хорошу фізичну підготовку і бути готовим працювати в зоні активних бойових дій. Перевагою будуть базові знання з керування коптером або бажання навчитися. Добре, якщо кандидат розбирається в метеорології та навігації, розуміється в принципах фотозйомки, вміє читати топографічні карти й цифрові моделі місцевості.

Можлива зарплата: 20 000−130 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу (шукають водіїв-кранівників або ж водіїв електриків, механіків) вміло керувати автомобілем та підтримувати його в справному стані, своєчасно доставляти пасажирів, вантажі та виконувати інші завдання від керівництва.

Вимоги: мати одну з категорій (або кілька) прав управління автотранспортними засобами В, С, D, СЕ. Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема, правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України. Хороша фізична підготовка. Вміння керувати різними транспортними засобами: вантажівки КамАЗ, МАЗ, сідельні тягачі іноземного виробництва тощо. Досвід військової служби буде перевагою.

найпопулярніших вакансій на Work.ua входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор БПЛА. Ми раніше писали , що у п’ятіркунайпопулярніших вакансій на Work.ua входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор БПЛА.

У топі на OLX — оператори, водії, охоронці та артилеристи.

Robota.ua отримує відгуки здебільшого на вакансії Прикордонної служби — 127 відгуків, логістики — 124, медицини — 122, БПЛА — 57.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних. Меморандуми про безоплатну співпрацю з цивільними джоб-сайтами Міноборони уклало у листопаді - грудні 2023-го.

Найбільше відгуків отримала платформаLobby X — близько 19 800, свідчать дані Міноборони, надані Forbes.

На другому місці за кількістю відгуків — Work.ua, який підписав меморандум із Міноборони наприкінці листопада 2023-го. Йдеться майже про 15 000 відгуків, каже СЕО та співзасновник платформи Артур Міхно.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт, з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.



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