Умєров сказав, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії — Finance.ua
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Умєров сказав, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії

Казна та Політика
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Умєров сказав, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії
Умєров сказав, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії
Ухвалений у другому читанні законопроєкт № 10 062 дозволить армії прискорити процеси обміну інформацією.
На цьому наголосив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба оборонного відомства.
«Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Я вдячний кожному з 249 депутатів, які проголосували за. Окремо дякую Давидові Арахамії та Олександру Корнієнку, які активно працювали в сесійній залі та комітетах над тим, щоб закон був ухвалений», — зазначив міністр.
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Наголошується, що закон буде впроваджений у встановлені терміни. Завдяки йому вдасться пришвидшити збір, обробку та використання військових даних.
«Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом», — підкреслив Умєров.
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Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних.
Ухвалення законодавчого акту «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» (№ 10 062) підтримали 249 депутатів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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