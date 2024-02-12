Допоможе зі «смарт-мобілізацією»: українцям хочуть видавати «сертифікат захисника» — Finance.ua
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Допоможе зі «смарт-мобілізацією»: українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»

Казна та Політика
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Допоможе зі «смарт-мобілізацією»: українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
Допоможе зі «смарт-мобілізацією»: українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
У Верховній Раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Це потрібно для «смарт-мобілізації».
Про це заявив голова фракції «Слуга народу», член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі телемарафону.
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Арахамія розповів, що українців не влаштовують співробітники військкомату на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях, щоб здійснювати мобілізацію.
Нардеп уточнив, що для цього потрібно зібрати всіх в одну систему. І Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі «Оберіг» електронний реєстр та отримати так званий «сертифікат захисника».
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«Якщо ви пам’ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану смарт-мобілізацію», — розповів Арахамія.
Він додав, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.
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За словами Арахамії, на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, але й примус, який запропонував Міноборони, також не підходить.
«Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке, з одного боку, стимулюватиме, а з іншого — каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток», — заявив нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта.
  • повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів;
  • Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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