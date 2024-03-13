Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT

Новий закон про мобілізацію спрямований на оновлення законодавчої бази напередодні хвилі мобілізації, в ході якої можуть бути залучені до служби у війську до 500 тис. осіб. Зусилля переважно спрямовані на заміну 330 тис. виснажених військовослужбовців, які наразі перебувають на полі бою.

Про це пише Financial Times із посиланням на Міністерство оборони України.

Решта новобранців компенсуватиме втрати та задовольнятиме інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою, заявили в міністерстві.

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Проте законопроєкт про мобілізацію виявився суперечливим: українські депутати внесли до нього понад 4000 поправок. Документ може бути винесено на голосування у Верховній Раді у другому читанні до 31 березня, зазначає видання.

Дані про чоловіче населення України, надані економічним комітетом Ради, показують, що з 11,1 млн українських чоловіків віком від 25 до 60 років лише 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта чоловіків або воюють, або є інвалідами, або перебувають за кордоном, або вважаються критично важливими працівниками.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти: про удосконалення мобілізації та військового обліку № 10 378 і про посилення відповідальності за військові порушення № 10 379.

11 січня Верховна Рада вирішила повернути законопроєкт, бо в документі є положення, які «прямо порушують права людини».

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30 січня новий законопроєкт про мобілізацію зареєстровано у Верховній Раді. У проєкті № 10 449 передбачено, зокрема, зменшення призовного віку до 25 років, звільнення від служби людей з інвалідністю всіх груп, можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАПі. 7 лютого Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 10 449, «за основу» проголосували 243 народні депутати.

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