Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT

Казна та Політика
90
Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT
Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT
Новий закон про мобілізацію спрямований на оновлення законодавчої бази напередодні хвилі мобілізації, в ході якої можуть бути залучені до служби у війську до 500 тис. осіб. Зусилля переважно спрямовані на заміну 330 тис. виснажених військовослужбовців, які наразі перебувають на полі бою.
Про це пише Financial Times із посиланням на Міністерство оборони України.
Решта новобранців компенсуватиме втрати та задовольнятиме інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою, заявили в міністерстві.
Читайте також
Проте законопроєкт про мобілізацію виявився суперечливим: українські депутати внесли до нього понад 4000 поправок. Документ може бути винесено на голосування у Верховній Раді у другому читанні до 31 березня, зазначає видання.
Дані про чоловіче населення України, надані економічним комітетом Ради, показують, що з 11,1 млн українських чоловіків віком від 25 до 60 років лише 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта чоловіків або воюють, або є інвалідами, або перебувають за кордоном, або вважаються критично важливими працівниками.
Міноборони очікує на заміну 330 000 військовослужбовців з передової завдяки закону про мобілізацію — FT
Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти: про удосконалення мобілізації та військового обліку № 10 378 і про посилення відповідальності за військові порушення № 10 379.
11 січня Верховна Рада вирішила повернути законопроєкт, бо в документі є положення, які «прямо порушують права людини».
Читайте також
30 січня новий законопроєкт про мобілізацію зареєстровано у Верховній Раді. У проєкті № 10 449 передбачено, зокрема, зменшення призовного віку до 25 років, звільнення від служби людей з інвалідністю всіх груп, можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАПі. 7 лютого Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 10 449, «за основу» проголосували 243 народні депутати.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.