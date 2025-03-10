Пасажирів Ryanair і Wizz Air закликали завжди перевіряти аеропорт перед купівлею квитка — Finance.ua

Пасажирів Ryanair і Wizz Air закликали завжди перевіряти аеропорт перед купівлею квитка Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Пасажирів Ryanair і Wizz Air закликали завжди перевіряти аеропорт перед купівлею квитка

Популярні бюджетні авіалінії на кшталт Ryanair та Wizz Air приваблюють туристів нижчими цінами на авіаквитки.

Однак досить часто ця перевага має «підводний камінь», який може призвести до великих витрат і серйозних незручностей.

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Річ у тім, що ці авіакомпанії найчастіше використовують другі за значенням аеропорти великих міст, які можуть розташовуватися досить далеко, а дістатися туди громадським транспортом — дуже важко. Тож зекономлені на авіаквитку гроші в підсумку перекриваються витратами на трансфер з аеропорту на таксі, не кажучи вже про витрачений на дорогу додатковий час.

«Використання другорядних аеропортів має ключове значення для того, щоб ми могли утримувати тарифи для наших пасажирів на максимально низькому рівні», — цитує одного з представників Wizz Air британське видання Daily Mail

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Наприклад, у польській столиці Варшаві, яку в умовах повномасштабної війни українці активно використовують як «ворота у світ», є два аеропорти: аеропорт Шопена за 10 кілометрів від центру міста та аеропорт Модлін за 40 кілометрів — саме останній найчастіше використовують лоукостери. При цьому добиратися до міста з Модліна в 4−5 разів дорожче, ніж із Шопена.

Ще одна проблема полягає в тому, що лоукостери часто використовують в описі аеропорту назву великого міста, однак насправді відстань між ними може перевищувати 100 кілометрів.

«Багато бюджетних авіакомпаній використовують у назвах аеропортів основні пункти призначення, які насправді розташовані за сотні миль від фактичного пункту призначення, змушуючи мандрівників ламати голову над тим, як отримати трансфер з аеропорту до справжнього пункту призначення», — розповів директор трансферної компанії SCS Chauffeurs Хедлі Даймонд.

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Один із найяскравіших прикладів такого явища в Європі — німецький аеропорт Франкфурт-Хан, який насправді не просто розташований за 120 кілометрів від мегаполісу, а й взагалі в іншій федеральній землі. За день з аеропорту, по суті розташованого посеред поля, відходять лише кілька автобусів, а найближча станція залізниці розташована приблизно за 20 кілометрів. Тим часом до найближчого великого міста — Кобленца, звідки є шанси виїхати кудись далі, аж 70 кілометрів.

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УНІАН За матеріалами:

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