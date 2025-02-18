Ryanair масово закриває маршрути в Європі: які країни потрапили в список — Finance.ua

Ryanair масово закриває маршрути в Європі: які країни потрапили в список Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Ryanair масово закриває маршрути в Європі: які країни потрапили в список

Авіакомпанія Ryanair вже скоротила низку маршрутів Європою у відповідь на рішення урядів деяких країн підвищити авіаційні податки і збори. Тепер генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі пригрозив скоротити кількість рейсів авіакомпанії до Франції, якщо уряд країни ухвалить рішення підвищити податки.

Про це пише The Independent.

«Франція і так є країною з високими податками, і якщо вона ще більше збільшить і без того високі податки, ми, ймовірно, скоротимо наші можливості», — заявив він.

Де Ryanair закрила маршрути

Данія

Наприкінці січня 2025 року у компанії повідомили, що закриють свою базу з двох літаків в аеропорту Біллунна, а до кінця березня скоротять усі маршрути в місто Ольборг на півночі країни. Ці рішення було ухвалено через плани уряду Данії запровадити авіаційний податок у розмірі до 50 датських крон на кожного пасажира, що вилітає, із січня 2025 року, а також нездатність Біллунда домовитися про конкурентоспроможну довгострокову угоду.

Італія

Ryanair планує прибрати один зі своїх літаків, що базуються в Римі, з міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі. Це пов’язано зі зростанням витрат аеропортів і рішенням уряду збільшити муніципальний збір у великих італійських аеропортах з 1 квітня 2025 року.

Німеччина

Ryanair заявила, що скоротить пропозицію рейсів до Німеччини влітку 2025 року ще на 12%. Як причину компанія назвала нездатність уряду Німеччини знизити авіаційний податок, збори за безпеку та управління повітряним рухом. Зокрема, лоукостер закриє бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу, а також скоротить свої послуги в Гамбурзі на 60%, скасувавши загалом 22 маршрути на літо.

Іспанія

Ryanair оголосила, що скоротить кількість рейсів в Іспанії приблизно на 800 тисяч місць цього літа, пославшись на «надмірні збори» аеропортів. Зокрема, авіакомпанія заявила, що припинить роботу в аеропорту Херес на півдні Іспанії та аеропорту Вальядолід на півночі, а також зніме один літак із бази в Сантьяго.

Ryanair також планує скоротити свій трафік до літа 2025 року в п’яти регіональних аеропортах: Віго на 61%, Сантьяго на 28%, Сарагоса на 20%, Астуріас на 11% і Сантандер на 5%.

Нагадаємо, Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що Трамп може завершити війну з росією. Майкл О’Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, заявив, що Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни.

Водночас лоукостер анонсував нові напрямки, що допоможе покращити сполучення між країнами. Йдеться про нові маршрути на весняно-літній період 2025 року, які мають поєднати Італію та Грецію з такими країнами, як Латвія, Бельгія, Греція, Ізраїль та Польща.

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