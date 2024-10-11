Ryanair скасовує всі рейси з трьох німецьких аеропортів через високі податки — Finance.ua
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Ryanair скасовує всі рейси з трьох німецьких аеропортів через високі податки

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Ryanair скасовує всі рейси з трьох німецьких аеропортів через високі податки
Ryanair скасовує всі рейси з трьох німецьких аеропортів через високі податки
Авіакомпанія Ryanair оголосила, що з літа 2025 року скасує всі рейси з аеропортів Дортмунда, Дрездена та Лейпцига через високі податки. Загалом авіакомпанія планує скасувати 22 маршрути з Німеччини.
Про це заявив гендиректор Ryanair Едді Вілсон, повідомляє Bild.

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За його словами, кількість рейсів з Гамбурга також скоротять на 60%. Це призведе до втрати 1,8 мільйона пасажирів. Ryanair також скасувала рейси на Майорку з Дрездена, хоча інші авіакомпанії продовжуватимуть маршрут.
Вілсон зазначив, що Німеччина відновила лише 82% авіатрафіка до рівня пандемії COVID-19, що робить її найгіршим авіаційним ринком у Європі. Високі податки і збори на авіаційні перельоти в Німеччині, а також монополія Lufthansa змушують пасажирів платити найвищі ціни на квитки в Європі.
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У заяві авіакомпанії критично оцінюється уряд Німеччини, який не спромігся знизити податки на авіаперельоти та збори за безпеку. Інші авіакомпанії, такі як EasyJet, також скорочують кількість рейсів з Німеччини.
Водночас Ryanair збільшує свої потужності в таких країнах ЄС, як Швеція, Італія, Угорщина та Польща.
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Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair змінила свою політику щодо ручної поклажі. Тепер за більш об’ємну ручну поклажу доведеться віддати значно більше коштів.
Також Ryanair планує до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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