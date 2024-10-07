Ryanair планує відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації — Finance.ua
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Ryanair планує відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації

Особисті фінанси
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Ryanair планує відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації
Ryanair планує відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації
Лоукостер Ryanair планує до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.
Про це повідомляє The Dubrovnik Times.

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Глава Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що з травня наступного року пасажири повинні будуть пройти реєстрацію онлайн або через додаток Ryanair до прибуття в аеропорт, оскільки авіакомпанія більше не надаватиме цю послугу на стійках реєстрації, яка зараз доступна за 55 фунтів стерлінгів.
За його словами, наразі додаток використовують 60% пасажирів, і він очікує, що до кінця 2024 року цей показник зросте до 80%. До травня ж у клієнтів не залишиться іншого вибору, окрім як використовувати його.
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«Ми хочемо позбутися перевірок в аеропорту так само, як ми позбулися багажних стійок. Ми працюємо над тим, щоб з 1 травня все робилося в додатку, більше нічого не буде робитися на папері», — заявив він.
Водночас О’Лірі додав, що вже діють процедури на випадок, якщо у пасажира розрядиться батарея телефону і він не зможе отримати доступ до інформації про бронювання.
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«Якщо у вас розрядиться батарея, у нас буде ваше місце і ваш паспорт, і ми можемо зробити це на виході на посадку. Іноді ми так робимо, якщо чийсь телефон з якоїсь причини не сканується. Щойно в нас буде ім’я і паспорт, усе буде гаразд, але все буде в застосунку», — пояснив він.
Нагадаємо, раніше Ryanair анонсував нові напрямки, що допоможе покращити сполучення між країнами. Йдеться про нові маршрути на весняно-літній період 2025 року, які мають поєднати Італію та Грецію з такими країнами, як Латвія, Бельгія, Греція, Ізраїль та Польща.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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