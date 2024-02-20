Ryanair відкриває нову базу й запускає ще 8 бюджетних маршрутів — Finance.ua

Ryanair відкриває нову базу й запускає ще 8 бюджетних маршрутів Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Ryanair відкриває нову базу й запускає ще 8 бюджетних маршрутів

Лоукостер Ryanair повідомив про відкриття нової бази. Вона розташується в Реджо-Калабрія (Італія). Нові рейси стартують вже навесні 2024 року.

Про це повідомляє lowcostavia

Реджо-Калабрія — місто, а також муніципалітет в італійському регіоні Калабрія. Саме звідти можна буде полетіти у низку європейських міст.

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Усі рейси з Реджо-Калабрія стартують вже у квітні цього року. Мовиться про такі напрямки:

Реджо-Калабрія — Барселона з 26 квітня — літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія — Берлін з 28 квітня — літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія — Болонья з 25 квітня — літатиме 5 разів на тиждень;

Реджо-Калабрія — Манчестер з 28 квітня — літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія — Марсель з 26 квітня — літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія — Тирана з 27 квітня — літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія — Турин з 25 квітня — літатиме 4 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія — Венеція з 25 квітня — літатиме 3 рази на тиждень.

Нагадаємо, Ryanair повідомив про скасування рейсів до Ізраїлю. Польоти на територію країни лоукостер відновив лише зовсім нещодавно — 1 лютого.

Раніше Ryanair додав кілька нових рейсів до популярних локацій, розширивши мережу польотів. Так, з початку літа в системі бронювання доступні нові сполучення з Іспанії, Франції, Бельгії, Португалії та Італії.

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