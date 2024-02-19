Ryanair призупиняє рейси до однієї з країн світу — Finance.ua

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Ryanair призупиняє рейси до однієї з країн світу

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Ryanair призупиняє рейси до однієї з країн світу
Ryanair призупиняє рейси до однієї з країн світу
Ryanair повідомив про скасування рейсів до Ізраїлю. Польоти на територію країни лоукостер відновив лише зовсім нещодавно — 1 лютого.
Про це пише avianews.com.
Однак менше, аніж через два тижні після повернення у повітряний простір Ізраїлю Ryanair вирішив скасувати рейси. Причиною такого рішення називають високі аеропортові збори.
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На це вплинула війна між ХАМАС та Ізраїлем. Кількість рейсів на територію країни суттєво знизилася. Як наслідок — у Тель-Авіві в аеропорту Бен-Гуріон закрили термінал 1. Там були суттєво менші збори. Всі рейси зосередилися у терміналі 3.
Ryanair раніше працював у лоукост-терміналі 1, який досі не відкритий. Єдиним відкритим терміналом в аеропорту Бен-Гуріона залишається дорогий термінал 3, — мовиться у повідомленні.
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В авіакомпанії попросили вибачення у пасажирів, яким це рішення спричинило незручності. У Ryanair наголосили, що залишаються прихильними до Ізраїлю. Коли термінал 1 запрацює, рейси сподіваються відновити.
До слова, з 1 лютого Ryanair відновив польоти до Тель-Авіва з таких міст:
  • Мілан;
  • Марсель;
  • Відень;
  • Баден-Баден.
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Раніше про повернення до Ізраїлю оголосив також лоукостер Wizz Air. Водночас заявили, що спершу польоти здійснюватимуть за обмеженою кількістю маршрутів. Вирушити до Тель-Авіва можна буде з таких міст: Будапешт, Бухарест, Софія, Краків, Лондон, Рим.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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