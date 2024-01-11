Від 40 євро: Ryanair запускає нові рейси до популярних курортних міст — Finance.ua
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Від 40 євро: Ryanair запускає нові рейси до популярних курортних міст

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Від 40 євро: Ryanair запускає нові рейси до популярних курортних міст
Від 40 євро: Ryanair запускає нові рейси до популярних курортних міст
Бюджетна авіакомпанія Ryanair вже навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.
Мандрувати із перевізником, який пропонує дешеві квитки, за цими маршрутами можна буде вже із квітня, повідомляє lowcostavia.com.ua.
Ірландський лоукостер Ryanair запускає ще більше нових маршрутів навесні цього року. Зокрема, заплановані рейси з Болгарії, Іспанії та Данії. У мережі польотів авіаперевізника будуть рейси між Софією (Болгарія) до Копенгагена (Данія) та Аліканте (Іспанія), із Жирони (Іспанія) до Ольборгу (Данія).
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Нові рейси відбуватимуться із такою частотою:
  • Софія — Копенгаген з 31 березня 2024 року 5 разів на тиждень;
  • Софія — Аліканте з 1 квітня двічі на тиждень;
  • Жирона — Ольборг з 1 квітня 2024 року двічі на тиждень.
У квітні можна знайти перельоти за такою вартістю:
  • Копенгаген — Софія — 43 євро в один бік;
  • Софія — Аліканте — 39,07 євро в один бік;
  • Жирона — Ольборг — 51,24 євро;
  • Софія — Копенгаген — 41,49 євро.
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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