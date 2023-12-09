Ryanair запустить понад двадцять нових рейсів з 8 країн Європи — Finance.ua

Ryanair запустить понад двадцять нових рейсів з 8 країн Європи Вчора 21:10 — Особисті фінанси

Ryanair запустить понад двадцять нових рейсів з 8 країн Європи

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair постійно повідомляє про запуск нових рейсів до курортних країн та європейських столиць. У 2024 році лоукостер має амбітні плани з запуску 21 нового рейсу.

Про це повідомляє Lowcost Avia

Так, авіаперевізник запланував запуск нових рейсів з 8 країн Європи.

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Нові рейси заплановані з Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії.

Їх старт запланований на березень — липень 2024 року.

Австрія

Відень (VIE) — Рієка (RJK): з 1 червня 3 рази на тиждень,

Відень (VIE) — Спліт (SPU): з 1 квітня 4 рази на тиждень.

Німеччина

Берлін (BER) — Бірмінгем (BHX): з 2 квітня 2 рази на тиждень,

Берлін (BER) — Каунас (KUN): з 31 березня 2 рази на тиждень,

Карлсруе (FKB) — Баня Лука (BNX): з 1 квітня 2 рази на тиждень,

Меммінген (FMM) — Пула (PUY): з 1 червня 2 рази на тиждень,

Нюрнберг (NUE) — Превеза (PVK): з 3 червня 2 рази на тиждень.

Угорщина

Будапешт (BUD) — Скіатос (JSI): з 3 червня 2 рази на тиждень.

Румунія

Бухарест (OTP) — Лідс (LBA): з 2 квітня 3 рази на тиждень,

Бухарест (OTP) — Малага (AGP): з 1 червня 5 раз на тиждень,

Бухарест (OTP) — Скіатос (JSI): з 2 червня 2 рази на тиждень.

Болгарія

Софія (SOF) — Скіатос (JSI): з 1 червня 1 раз на тиждень.

Польща

Вроцлав (WRO) — Марсель (MRS): з 1 квітня 2 рази на тиждень,

Гданськ (GDN) — Бріндізі (BDS): з 1 травня 2 рази на тиждень,

Гданськ (GDN) — Скеллефтео (SFT): з 2 квітня 2 рази на тиждень,

Жешув (RZE) — Аліканте (ALC): з 3 квітня 2 рази на тиждень,

Познань (POZ) — Копенгаген (CPH): з 2 квітня 2 рази на тиждень,

Познань (POZ) — Прага (PRG): з 1 квітня 2 рази на тиждень,

Познань (POZ) — Салоніки (SKG): з 31 березня 2 рази на тиждень.

Словаччина

Кошице (KSC) — Задар (ZAD): з 31 березня 2 рази на тиждень.

Чехія

Прага (PRG) — Бристоль (BRS): з 4 липня 2 рази на тиждень.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair заявив про рішення збільшити вартість на квитки. У своїй фінансовій звітності за перше півріччя 2023 фінансового року, що охоплює період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року, авіакомпанія Ryanair повідомила, що середня ціна авіаквитка зросла на 24%.

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