Дешеві перельоти до моря. Ryanair запускає 16 нових рейсів у популярну країну — Finance.ua
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Дешеві перельоти до моря. Ryanair запускає 16 нових рейсів у популярну країну

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Дешеві перельоти до моря. Ryanair запускає 16 нових рейсів у популярну країну
Дешеві перельоти до моря. Ryanair запускає 16 нових рейсів у популярну країну
Хорватія — одна із найпопулярніших серед туристів європейських країн, яка влітку приваблює мільйони туристів. Авіакомпанія Ryanair запустить до курортного міста Дубровник 16 рейсів із європейських країн.
Звідки можна буде дешево подорожувати літаком до Хорватії, розповідає lowcostavia.com.ua.
Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує відкрити сезонну базу в Хорватії. Із початку квітня авіаперевізник запустить 16 нових рейсів між відомим туристичним містом на узбережжі Адріатичного моря та містами Європи. Зокрема, полетіти можна буде:
  • Дубровник — Берлін із 3 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Карлсруе з 5 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Дюссельдорф Веце з 2 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Меммінген із 2 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Краків із 2 квітня 2024 двічі на тиждень;
  • Дубровник — Вроцлав із 3 квітня 2 рази на тиждень;
  • Дубровник — Познань із 4 квітня 2 рази на тиждень;
  • Дубровник — Лондон STN із 2 квітня 6 разів на тиждень;
  • Дубровник — Манчестер із 4 квітня 2 рази на тиждень;
  • Дубровник — Париж BVA із 5 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Рим FCO з 3 квітня 5 раз на тиждень;
  • Дубровник — Мілан BGY із 2 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Стокгольм ARN із 3 квітня двічі на тиждень;
  • Дубровник — Брюссель Шарлеруа з 4 квітня 2 рази на тиждень;
  • Дубровник — Гельсінкі з 5 квітня 2 двічі на тиждень;
  • Дубровник — Осло Торп із 3 квітня 2 рази на тиждень.
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Авіакомпанія Ryanair раніше додала 4 маршрути, які з'єднали сім міст Європи. Нові напрямки з’явилися восени між містами Європи із захопливою архітектурою:
  • Копенгаген (Данія) — Париж Бове (Франція) — з 29 жовтня 2023 року — 4 рази на тиждень;
  • Копенгаген (Данія) — Варшава Модлін (Польща) — з 29 жовтня 2023 року — тричі на тиждень;
  • Венеція Тревізо (Італія) — Лондон Лутон (Англія) з 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Загреб (Хорватія) — Лансароте (Іспанія) з 4 листопада 2023 року, один раз на тиждень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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