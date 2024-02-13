Ryanair додав ще три рейси Європою: маршрути бюджетних подорожей — Finance.ua

Ryanair додав ще три рейси Європою: маршрути бюджетних подорожей Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Ryanair додав ще три рейси Європою: маршрути бюджетних подорожей

Ірландський лоукостер Ryanair додав кілька нових рейсів до популярних локацій, розширивши мережу польотів, пише lowcostavia.com.ua.

Так, з початку літа в системі бронювання доступні нові сполучення з Іспанії, Франції, Бельгії, Португалії та Італії. Куди можна буде полетіти влітку за доступними цінами — розповідаємо далі.

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Влітку, під час сезону високого попиту на подорожі, авіаперевізник запустить рейси до популярних локацій.

До нових рейсів у розкладі весна — літо 2024 додалися такі:

Севілья (Іспанія) — Брив-ла-Гаярд (Франція): з 1 червня 2024 року — двічі на тиждень;

Брюссель Шарлеруа (Бельгія) — Понта-Делгада (Португалія): з 3 червня 2024 року — 1 раз на тиждень;

Мілан Бергамо (Італія) — Біарриц (Франція): з 3 червня 2024 року — двічі на тиждень.

Ціни. Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії. Вартість квитків за базовим тарифом — від 27 євро.

Наприклад, з Мілана до Біаррица квитки на 3 червня можна придбати за 26,74 євро, із Біаррица до Мілана на 10 червня — за 27,87 євро. З Брюсселя до Понта-Делгада переліт у перші дні червня обійдеться у 97 євро.

Довідка Finance.ua:

згідно з аналізом, середня ціна авіаквитка Ryanair зросла на 24% і склала 57,6 євро (в період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року);

ірландський лоукостер Ryanair відомий як одна з найбільш бюджетних авіакомпаній світу. Водночас він використовує чимало хитрощів, щоб в підсумку пасажир заплатив більше, ніж спочатку коштував квиток. Видання Sun Online Travel докладно описало чотири найбільш поширених прийоми, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости, якщо пасажири не будуть обережні.



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