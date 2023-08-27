Названо найпопулярніші хитрощі Ryanair, щоб змусити пасажирів переплатити за квиток — Finance.ua

Названо найпопулярніші хитрощі Ryanair, щоб змусити пасажирів переплатити за квиток Сьогодні 18:24 — Особисті фінанси

Названо найпопулярніші хитрощі Ryanair, щоб змусити пасажирів переплатити за квиток

Ірландський лоукостер Ryanair відомий як одна з найбільш бюджетних авіакомпаній світу. Водночас він використовує чимало хитрощів, щоб в підсумку пасажир заплатив більше, ніж спочатку коштував квиток.

Видання Sun Online Travel докладно описало чотири найбільш поширених прийоми, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости, якщо пасажири не будуть обережні.

Додатковий багаж

Пасажирам, які обирають базовий тариф Ryanair, дозволяється провезення невеликого багажу розміром 40 см x 25 см x 20 см, і персонал лоукостера зазвичай дуже прискіпливо його вимірює в аеропорту.

При виборі варіанту «тільки маленька сумка» пасажирів попереджають: «Якщо ви візьмете другу сумку або якщо ваша сумка буде занадто велика, щоб поміститися під сидінням, з вас буде стягуватися збір у розмірі до 69,99 євро або еквівалент у місцевій валюті на виході на посадку».

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Якщо пасажир усвідомлює, що не зможе вмістити всі свої речі в одну маленьку ручну поклажу, йому варто подбати про оплату додаткового багажу на стадії покупки квитка, адже чим пізніше він зважитися доплатити за додаткові сумки, тим дорожче це буде коштувати. Однак у будь-якому випадку це буде дешевше, ніж в аеропорту.

Зміна імені

Іноді пасажиру з певної причини потрібно змінити ім'я в авіаквитку, але у випадку з Ryanair, це коштуватиме не менше 130 євро, а то й більше. Тож, можливо, дешевше буде просто здати квиток і купити новий.

Друк посадкового талона

Кожен, хто не зареєструється на свій рейс онлайн за дві години до запланованого часу вильоту, повинен буде заплатити майже 65 євро за друк посадкового талона в аеропорту, як зазначено в умовах на веб-сайті авіакомпанії.

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Щоб уникнути штрафу, пасажири повинні не забути заздалегідь зареєструватися онлайн та взяти з собою завантажену або роздруковану версію свого посадкового талона.

Крім того, якщо пасажир втратить свій посадковий талон вже в аеропорту, він повинен буде заплатити збір за повторний випуск в розмірі 23 євро.

Габаритні предмети

Великі предмети, такі як музичні інструменти та спортивний інвентар, також значно збільшать вартість авіаквитка. В аеропорту за них доведеться заплатити близько 75 євро, тоді як при оплаті за них на стадії покупки квитка їхнє провезення буде коштувати набагато дешевше.

УНІАН За матеріалами:

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