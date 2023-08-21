Нові екзотичні рейси від Ryanair: куди можна полетіти у жовтні — Finance.ua

Нові екзотичні рейси від Ryanair: куди можна полетіти у жовтні Сьогодні 14:31 — Особисті фінанси

Нові екзотичні рейси від Ryanair: куди можна полетіти у жовтні

Цієї осені ірландський лоукостер запускає 5 нових напрямків. Можна планувати подорож вже зараз, адже перші рейси полетять у жовтні.

Про це повідомляє lowcostavia.com.ua

Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень-листопад 2023 року.

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Чотири нові напрямки відкриваються в Марокко (Марракеш, Агадір та Ес-Сувейра зі Стокгольма, Кельна, Дюссельдорфа та Відня), а також один рейс зі словацького Попраду до Лондона.

Нові рейси Ryanair:

Попрад (Словаччина) — Лондон Станстед (Англія) — з 1 листопада, 2 рази на тиждень;

Стокгольм Арланда (Швеція) — Марракеш (Марокко) — з 29 жовтня, 2 рази на тиждень;

Кельн (Німеччина) — Агадір (Марокко) — з 29 жовтня, 2 рази на тиждень;

Відень (Австрія) — Агадір (Марокко) — з 31 жовтня, 2 рази на тиждень;

Дюссельдорф Веце (Німеччина) — Ес-Сувейра (Марокко) з 1 листопада, 2 рази на тиждень.

Наявність квитків та деталі маршрутів можна переглянути на офіційному сайті перевізника.

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