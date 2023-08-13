Ryanair або Wizz Air: яка авіакомпанія насправді дешевша у 2023 році — Finance.ua

Ryanair або Wizz Air: яка авіакомпанія насправді дешевша у 2023 році
Маршрутні мережі найбільших бюджетних авіакомпаній Європи Ryanair та Wizz Air все більше перетинаються, що змушує лоукостерів сильніше конкурувати один з одним.
Завдяки цьому пасажири все частіше можуть бачити розпродажі та спеціальні акції від авіакомпаній, пише avianews.com.
Ціна квитка
У пасажирів може скластися думка, що квитки Ryanair дешевші, оскільки лоукостер пропонує мінімальні тарифи 10 євро на десятки напрямків.
Однак насправді середня ціна квитка виявилася меншою у Wizz Air, який отримував по 45,1 євро з кожного пасажира. Аналогічний показник у Ryanair становив 49,1 євро у перерахунку на пасажира.
Додаткові послуги
Хоча Wizz Air продає в середньому дешевші квитки, недоотриманий дохід лоукостер компенсує продажем додаткових послуг.
У результаті Wizz Air продає кожному пасажиру додаткові послуги на суму 35,9 євро. Ryanair відстає за цим показником від конкурента у півтора рази з результатом 23,3 євро від продажу додаткових послуг у перерахунку на кожного пасажира.
Обидва авіаперевізники мають довгий перелік додаткових послуг. Пасажирам доводиться платити за те, щоб перевезти більше ручної поклажі, багаж, вибрати місце у літаку. При цьому ціна послуг може бути плаваючою — на рейсах з великим попитом послуга коштуватиме дорожче.
Загальна ціна перельоту
Якщо скласти базову ціну квитка та ціну додаткових послуг, то виявиться, що в середньому пасажир Ryanair платить за переліт 72,4 євро, а клієнт Wizz Air — 81 євро.
Загальна ціна перельоту дорожча у Wizz Air, проте при цьому лоукостер має нижчу середню ціну квитка, ніж Ryanair. Це означає, що пасажир, який не купує додаткові послуги, має шанси полетіти дешевше саме літаком Wizz Air.
|Авіакомпанія
|Тариф
|Додаткові послуги
|Загальна ціна перельоту
|Ryanair
|49,1 євро
|23,3 євро
|72,4 євро
|Wizz Air
|45,1 євро
|35,9 євро
|81 євро
У даному матеріалі використані дані найновішої фінансової звітності Ryanair та Wizz Air за 1 квартал 2024 фінансового року. Він охоплює період із 1 квітня по 30 червня 2023 року.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua
Поділитися новиною