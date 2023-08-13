Ryanair або Wizz Air: яка авіакомпанія насправді дешевша у 2023 році — Finance.ua

Ryanair або Wizz Air: яка авіакомпанія насправді дешевша у 2023 році Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Ryanair або Wizz Air: яка авіакомпанія насправді дешевша у 2023 році

Маршрутні мережі найбільших бюджетних авіакомпаній Європи Ryanair та Wizz Air все більше перетинаються, що змушує лоукостерів сильніше конкурувати один з одним.

Завдяки цьому пасажири все частіше можуть бачити розпродажі та спеціальні акції від авіакомпаній, пише avianews.com.

Ціна квитка

У пасажирів може скластися думка, що квитки Ryanair дешевші, оскільки лоукостер пропонує мінімальні тарифи 10 євро на десятки напрямків.

Однак насправді середня ціна квитка виявилася меншою у Wizz Air, який отримував по 45,1 євро з кожного пасажира. Аналогічний показник у Ryanair становив 49,1 євро у перерахунку на пасажира.

Додаткові послуги

Хоча Wizz Air продає в середньому дешевші квитки, недоотриманий дохід лоукостер компенсує продажем додаткових послуг.

У результаті Wizz Air продає кожному пасажиру додаткові послуги на суму 35,9 євро. Ryanair відстає за цим показником від конкурента у півтора рази з результатом 23,3 євро від продажу додаткових послуг у перерахунку на кожного пасажира.

Обидва авіаперевізники мають довгий перелік додаткових послуг. Пасажирам доводиться платити за те, щоб перевезти більше ручної поклажі, багаж, вибрати місце у літаку. При цьому ціна послуг може бути плаваючою — на рейсах з великим попитом послуга коштуватиме дорожче.

Загальна ціна перельоту

Якщо скласти базову ціну квитка та ціну додаткових послуг, то виявиться, що в середньому пасажир Ryanair платить за переліт 72,4 євро, а клієнт Wizz Air — 81 євро.

Загальна ціна перельоту дорожча у Wizz Air, проте при цьому лоукостер має нижчу середню ціну квитка, ніж Ryanair. Це означає, що пасажир, який не купує додаткові послуги, має шанси полетіти дешевше саме літаком Wizz Air.

Авіакомпанія Тариф Додаткові послуги Загальна ціна перельоту Ryanair 49,1 євро 23,3 євро 72,4 євро Wizz Air 45,1 євро 35,9 євро 81 євро

У даному матеріалі використані дані найновішої фінансової звітності Ryanair та Wizz Air за 1 квартал 2024 фінансового року. Він охоплює період із 1 квітня по 30 червня 2023 року.

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