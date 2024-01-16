14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну — Finance.ua
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14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну

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14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну
14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair вчергове розширює свою сітку маршрутів. Цього разу додаються ще 14 нових рейсів.
Про це повідомляє Lowcostavia.
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Нові напрямки будуть доступні з Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Греції, Швеції, Великої Британії, Франції, Угорщини та Марокко.

Які саме рейси запускаються:

  • Берлін — Кастельон (з 31 березня) — 2 рази на тиждень;
  • Брюссель Шарлеруа — Гетеборг (з 31 березня) — 2 рази на тиждень;
  • Барселона — Аліканте (з 1 квітня) — 3 рази на тиждень;
  • Барі - Жирона (з 2 липня) — 3 рази на тиждень;
  • Единбург — Біарриц (з 1 квітня) — 2 рази на тиждень;
  • Единбург — Бержерак (з 2 квітня) — 2 рази на тиждень;
  • Бірмінгем — Деррі (з 3 квітня) — 2 рази на тиждень;
  • Мілан Бергамо — Кастельон (з 31 березня) — 2 рейси на тиждень;
  • Мілан Бергамо — Скіатос (з 1 квітня) — 2 рази на тиждень;
  • Мілан Бергамо — Бені-Меллаль (з 1 червня) — 2 рази на тиждень;
  • Нант — Борнмут (з 1 червня) — 2 рази на тиждень;
  • Стокгольм Арланда — Родос (з 1 червня) — 2 рази на тиждень;
  • Франкфурт Хан — Альгеро (з 2 червня) — 2 рази на тиждень;
  • Франкфурт Хан — Будапешт (з 2 червня) — 2 рази на тиждень.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ryanair навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.
Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розповів, що після інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines було призупинено польоти 171 літака Boeing 737 Max 9. Це матиме прямий вплив на ціни авіаквитків цього літа.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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