14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну — Finance.ua

14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair вчергове розширює свою сітку маршрутів. Цього разу додаються ще 14 нових рейсів.

Про це повідомляє Lowcostavia

Нові напрямки будуть доступні з Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Греції, Швеції, Великої Британії, Франції, Угорщини та Марокко.

Які саме рейси запускаються:

Берлін — Кастельон (з 31 березня) — 2 рази на тиждень;

Брюссель Шарлеруа — Гетеборг (з 31 березня) — 2 рази на тиждень;

Барселона — Аліканте (з 1 квітня) — 3 рази на тиждень;

Барі - Жирона (з 2 липня) — 3 рази на тиждень;

Единбург — Біарриц (з 1 квітня) — 2 рази на тиждень;

Единбург — Бержерак (з 2 квітня) — 2 рази на тиждень;

Бірмінгем — Деррі (з 3 квітня) — 2 рази на тиждень;

Мілан Бергамо — Кастельон (з 31 березня) — 2 рейси на тиждень;

Мілан Бергамо — Скіатос (з 1 квітня) — 2 рази на тиждень;

Мілан Бергамо — Бені-Меллаль (з 1 червня) — 2 рази на тиждень;

Нант — Борнмут (з 1 червня) — 2 рази на тиждень;

Стокгольм Арланда — Родос (з 1 червня) — 2 рази на тиждень;

Франкфурт Хан — Альгеро (з 2 червня) — 2 рази на тиждень;

Франкфурт Хан — Будапешт (з 2 червня) — 2 рази на тиждень.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ryanair навесні запускає нові рейси за маршрутами у популярні локації Іспанії та Болгарії. Нові напрямки охоплять аеропорти 5 міст.

Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розповів , що після інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines було призупинено польоти 171 літака Boeing 737 Max 9. Це матиме прямий вплив на ціни авіаквитків цього літа.

Телеканал 24 За матеріалами:

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