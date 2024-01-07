Ryanair запустить рейси з Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини — Finance.ua

Ryanair запустить рейси з Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини Сьогодні 06:49 — Фондовий ринок

Ryanair, ірландський лоукостер, готується до впровадження шести нових рейсів, розширюючи свою мережу обслуговування. Ці нові маршрути будуть охоплювати напрямки з Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини та заплановані на запуск протягом березня — квітня 2024 року, як повідомляє інформаційний портал Lowcost Avia

Ryanair оприлюднив конкретні деталі нових рейсів, які включають:

• Рейс з Барі до Малаги, який розпочне свою роботу з 3 квітня, із триразовим розкладом на тиждень.

• Рейс з Барі до Дубровника, запланований на 31 березня, із чотириразовим розкладом на тиждень.

• Рейс з Барі до Тулузи, який розпочнеться з 1 квітня, із триразовим розкладом на тиждень.

• Рейс з Софії до Копенгагена, що розпочнеться з 31 березня, із п’ятьма рейсами на тиждень.

• Рейс з Софії до Аліканте, запланований на 1 квітня, із двома рейсами на тиждень.

• Рейс з Сараєво до Брюсселя (Шарлеруа), запланований на 31 березня 2024 року, із двома рейсами на тиждень.

Ці нові напрямки розширять можливості пасажирів та забезпечать більше зручностей для подорожей до різних країн Європи.

Окрім того, Ryanair повідомив про збільшення цін на авіаквитки на 24%, яке стало частиною фінансового звіту за перше півріччя 2023 фінансового року. Це рішення відзначається як стратегічний крок у контексті змін у сфері авіаперевезень.

Пам’ятайте, що безпека та впевненість під час подорожі за кордон — це запорука приємного досвіду та незабутніх моментів. Не ризикуйте своїми фінансами та здоров’ям і подбайте про необхідну страховку на період вашої подорожі.

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