Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають

Особисті фінанси
78
Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають
Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають
Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розповів, що після інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines було призупинено польоти 171 літака Boeing 737 Max 9. Це матиме прямий вплив на ціни авіаквитків цього літа.
Про це повідомляє The Sun.
«Пропускна здатність є серйозною проблемою, тому ціни на авіаквитки, особливо в розпал літа, будуть вищими, оскільки в Європі буде менше пропускної здатності на короткі відстані», — зазначив О’Лірі.
Читайте також
Також він попередив, що бюджетній авіакомпанії цього літа буде «не вистачати 10 літаків» через затримку з поставками їхніх власних літаків Boeing. За його словами, компанія має отримати 57 літаків до кінця квітня, і ймовірно, вдасться отримати ще 50 до кінця червня.
«Тож нам залишиться п’ять, сім, можливо, десять літаків на пік літнього сезону цього року», — додав О’Лірі.
Читайте також
Нагадаємо, 5 січня в США під час польоту пасажирський Boeing 737−9 компанії Alaska Airlines «загубив» частину фюзеляжу. Через це екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку. Рейс 1282 прямував з Портленда до Онтаріо, штат Каліфорнія.
Пізніше після того як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент із лайнером Alaska Airlines акції компанії Boeing впали на 8,7%. Таким чином виробник може втратити мільярди доларів.

Страховка для виїзду за кордон 🩺

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.