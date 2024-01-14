Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають — Finance.ua

Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають Сьогодні 18:03 — Особисті фінанси

Авіаквитки цього літа суттєво подорожчають

Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розповів, що після інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines було призупинено польоти 171 літака Boeing 737 Max 9. Це матиме прямий вплив на ціни авіаквитків цього літа.

Про це повідомляє The Sun

«Пропускна здатність є серйозною проблемою, тому ціни на авіаквитки, особливо в розпал літа, будуть вищими, оскільки в Європі буде менше пропускної здатності на короткі відстані», — зазначив О’Лірі.

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Також він попередив, що бюджетній авіакомпанії цього літа буде «не вистачати 10 літаків» через затримку з поставками їхніх власних літаків Boeing. За його словами, компанія має отримати 57 літаків до кінця квітня, і ймовірно, вдасться отримати ще 50 до кінця червня.

«Тож нам залишиться п’ять, сім, можливо, десять літаків на пік літнього сезону цього року», — додав О’Лірі.

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Нагадаємо, 5 січня в США під час польоту пасажирський Boeing 737−9 компанії Alaska Airlines «загубив» частину фюзеляжу. Через це екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку. Рейс 1282 прямував з Портленда до Онтаріо, штат Каліфорнія.

Пізніше після того як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент із лайнером Alaska Airlines акції компанії Boeing впали на 8,7%. Таким чином виробник може втратити мільярди доларів.

УНІАН За матеріалами:

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