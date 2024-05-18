Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти — Finance.ua

Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти Сьогодні 18:07 — Фондовий ринок

Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти, Фото: Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair у травні запускає нові недорогі рейси з популярних міст Європи.

Про це пише lowcostavia.

Скористатися ними можна буде вже з осені цього року. Вочевидь, їх свідомо вирішили запустити вже після завершення морського сезону.

Куди можна буде полетіти

Будапешт — Ліверпуль з 28 жовтня. Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень;

Барселона — Копенгаген з 29 жовтня — 4 рази на тиждень;

Бірмінгем — Пловдив з 2 листопада — 1 раз на тиждень;

Меммінген — Манчестер з 2 листопада — 1 раз на тиждень;

Белфаст — Каунас з 27 жовтня 2024 року — 2 рази на тиждень;

Франкфурт Хан — Софія з 27 жовтня — 3 рази на тиждень;

Париж Бове — Рованіемі з 28 жовтня — 2 рази на тиждень;

Бірмінгем — Лодзь з 28 жовтня — 2 рази на тиждень.

Наразі невідомо, коли почнеться бронювання квитків. Проте зауважують, що мандрівники вже можуть планувати нові подорожі й відкривати для себе нові міста.

Нагадаємо, бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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