Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти — Finance.ua
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Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти

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Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти
Авіакомпанія Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи: куди можна полетіти, Фото: Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair у травні запускає нові недорогі рейси з популярних міст Європи.
Про це пише lowcostavia.
Скористатися ними можна буде вже з осені цього року. Вочевидь, їх свідомо вирішили запустити вже після завершення морського сезону.

Куди можна буде полетіти

  • Будапешт — Ліверпуль з 28 жовтня. Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень;
  • Барселона — Копенгаген з 29 жовтня — 4 рази на тиждень;
  • Бірмінгем — Пловдив з 2 листопада — 1 раз на тиждень;
  • Меммінген — Манчестер з 2 листопада — 1 раз на тиждень;
  • Белфаст — Каунас з 27 жовтня 2024 року — 2 рази на тиждень;
  • Франкфурт Хан — Софія з 27 жовтня — 3 рази на тиждень;
  • Париж Бове — Рованіемі з 28 жовтня — 2 рази на тиждень;
  • Бірмінгем — Лодзь з 28 жовтня — 2 рази на тиждень.
Наразі невідомо, коли почнеться бронювання квитків. Проте зауважують, що мандрівники вже можуть планувати нові подорожі й відкривати для себе нові міста.
Нагадаємо, бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

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За матеріалами:
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