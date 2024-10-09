Ryanair змінив правила щодо ручної поклажі: актуальні ціни — Finance.ua

Ryanair змінив правила щодо ручної поклажі: актуальні ціни Сьогодні 06:08 — Особисті фінанси

Ryanair змінив правила щодо ручної поклажі: актуальні ціни

Авіакомпанія Ryanair змінила свою політику щодо ручної поклажі. Тепер за більш об’ємну ручну поклажу доведеться віддати значно більше коштів.

Наразі у вартість квитка входить лише невелика особиста річ розміром до 40×20×25 сантиметрів.

Актуальна вартість за невеликий багаж в Ryanair

Щоб включити у вартість сумку вагою 10 кілограмів розмірами не більше 55×40×20 сантиметрів, при бронюванні рейсу пасажирам потрібно віддати від 11,99 до 29,99 євро.

Однак для тих, хто обирає послугу Priority після початкового бронювання або в аеропорту, ціна значно вища. Якщо раніше це коштувало до 38 євро, то тепер від 23,99 до 60 євро. Сума збору варіюється залежно від обраного маршруту та дат поїздки.

За новими правилами Ryanair, клієнти Non-Priority, які не додали багаж під час бронювання, все одно можуть придбати 10-кілограмовий багаж на стійці здачі багажу в аеропорту за ціною від 35,99 до 40 євро.

Однак якщо вони принесуть багаж до виходу на посадку, то можуть здати його лише в тому випадку, якщо сплатять збір у розмірі від 46 до 60 євро.

«Це зроблено для того, щоб привести у відповідність збір за перевезення багажу біля виходу на посадку. Якщо пасажири вирішать принести 10-кілограмовий багаж до виходу на посадку і захочуть взяти його на борт, то з них стягуватиметься збір за провезення багажу біля виходу на посадку», — сказав представник Ryanair.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо , що лоукостер Ryanair планує до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.

Телеканал 24 За матеріалами:

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