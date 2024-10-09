Ryanair змінив правила щодо ручної поклажі: актуальні ціни — Finance.ua

Ryanair змінив правила щодо ручної поклажі: актуальні ціни
Авіакомпанія Ryanair змінила свою політику щодо ручної поклажі. Тепер за більш об’ємну ручну поклажу доведеться віддати значно більше коштів.
Наразі у вартість квитка входить лише невелика особиста річ розміром до 40×20×25 сантиметрів.
Актуальна вартість за невеликий багаж в Ryanair
- Щоб включити у вартість сумку вагою 10 кілограмів розмірами не більше 55×40×20 сантиметрів, при бронюванні рейсу пасажирам потрібно віддати від 11,99 до 29,99 євро.
- Однак для тих, хто обирає послугу Priority після початкового бронювання або в аеропорту, ціна значно вища. Якщо раніше це коштувало до 38 євро, то тепер від 23,99 до 60 євро. Сума збору варіюється залежно від обраного маршруту та дат поїздки.
- За новими правилами Ryanair, клієнти Non-Priority, які не додали багаж під час бронювання, все одно можуть придбати 10-кілограмовий багаж на стійці здачі багажу в аеропорту за ціною від 35,99 до 40 євро.
- Однак якщо вони принесуть багаж до виходу на посадку, то можуть здати його лише в тому випадку, якщо сплатять збір у розмірі від 46 до 60 євро.
«Це зроблено для того, щоб привести у відповідність збір за перевезення багажу біля виходу на посадку. Якщо пасажири вирішать принести 10-кілограмовий багаж до виходу на посадку і захочуть взяти його на борт, то з них стягуватиметься збір за провезення багажу біля виходу на посадку», — сказав представник Ryanair.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що лоукостер Ryanair планує до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.
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