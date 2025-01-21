Ryanair запустив сім нових напрямків по Європі — Finance.ua

Ryanair запустив сім нових напрямків по Європі Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Ryanair запустив сім нових напрямків по Європі

Ірландський лоукостер Ryanair продовжує розширювати свою присутність у Європі та додає сім нових рейсів, які поєднають такі країни: Польща, Італія, Хорватія, Іспанія, Литва, Франція та Німеччина. Нові рейси заплановані на кінець березня та на початок червня 2025 року, пише Lowcostavia

Нові рейси Ryanair:

Вроцлав (WRO) — Пескара (PSR) з 1 червня, 2 рази на тиждень

Катовіце (KTW) — Дубровник (DBV) з 31 березня, 2 рази на тиждень

Дубровник (DBV) — Марсель (MRS) з 31 березня, 2 рази на тиждень

Рієка (RJK) — Франкфурт Ган (HHN) з 1 червня, 2 рази на тиждень

Пескара (PSR) — Кальярі (CAG) з 2 червня, 3 рази на тиждень

Пескара (PSR) — Валенсія (VLC) з 3 червня, 2 рази на тиждень

Пескара (PSR) — Каунас (KUN) з 4 червня, 2 рази на тиждень

Ціни

За рейс в один бік на одного дорослого із Вроцлава до Пескари доведеться віддати 410 злотих (приблизно 4 200 грн). Аналогічна ціна й на зворотній квиток.

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Вартість перельоту з Катовіце до хорватсього міста Дубровник за одного пасажира становить 164 злотих (1 680 грн).

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