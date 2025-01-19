10 найбезпечніших авіакомпаній світу — Finance.ua

10 найбезпечніших авіакомпаній світу Сьогодні 16:20 — Фондовий ринок

10 найбезпечніших авіакомпаній світу

Портал AirlineRatings.com оприлюднив рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році. На першому місці опинився національний перевізник Нової Зеландії Air New Zealand.

Згідно рейтингом, новозеландська авіакомпанія незначною мірою обійшла найближчого переслідувача — австралійського національного перевізника Qantas — лише завдяки молодшому флоту. Третє місце розділили відразу три авіакомпанії — Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) і Emirates (ОАЕ).

«Тристороння нічия за третє місце сталася тому, що ми просто не могли розділити ці авіакомпанії. Від віку флоту до навичок пілотів, заходів безпеки, розміру флоту та кількості інцидентів їхні бали були ідентичними», — пояснила генеральний директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен.

10 найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році

Air New Zealand (Нова Зеландія) Qantas (Австралія) Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЕ) Virgin Australia (Австралія) Etihad Airways (ОАЕ) ANA (Японія) EVA Air (Тайвань) Korean Air (Південна Корея) Alaska Airlines (США) Turkish Airlines (Туреччина)

Найбезпечнішою бюджетною авіакомпанією світу визнали гонконгську Hong Kong Express. За нею йдуть австралійська Jetstar Group та ірландська Ryanair.

10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році

Hong Kong Express (Гонконг) Jetstar Group (Австралія) Ryanair (Ірландія) easyJet (Велика Британія) Frontier Airlines (США) AirAsia (Малайзія) Wizz Air (Угорщина) VietJet Air (В'єтнам) Southwest Airlines (США) Volaris (Мексика)

Як писав раніше Bloomberg, рекордний рік для подорожей у США підштовхує акції авіакомпаній до стрімкого річного зростання. Індекс S&P Supercomposite Airlines підскочив на 60% у 2024 році порівняно з 27% зростанням індексу S&P 500. Це найкращий рік для галузевого індексу з 2014 року, коли він також востаннє випередив на таку величину більш широкий ринок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив , що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір наразі неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.

Водночас авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.

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