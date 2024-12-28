Акції авіакомпаній випереджають інші ринки найбільше за десять років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Акції авіакомпаній випереджають інші ринки найбільше за десять років

11
Рекордний рік для подорожей у США підштовхує акції авіакомпаній до стрімкого річного зростання.
Про це пише Bloomberg.
Індекс S&P Supercomposite Airlines підскочив на 60% у 2024 році порівняно з 27% зростанням індексу S&P 500. Це найкращий рік для галузевого індексу з 2014 року, коли він також востаннє випередив на таку величину більш широкий ринок.
Акції United Airlines Holdings Inc., авіакомпанії-лідера індексу, цього року зросли на 144%, що робить її четвертим найбільшим гравцем серед S&P 500.
Американці літають безпрецедентно багато, а за даними Міністерства транспорту США, на 2024 рік припадає 10 найбільших днів подорожей за всю історію Адміністрації транспортної безпеки.
Тим часом, найбільший біржовий фонд США Global Jets ETF з капіталом 1,1 млрд дол, пов’язаний з міжнародними авіаперевезеннями, демонструє різке зростання короткострокового інтересу.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.